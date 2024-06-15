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中國
2024-06-15 10:00:00

夏至禁忌不宜剃頭 去衰運最佳時機？

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夏至是「去衰運」最佳時機？

夏至是「去衰運」最佳時機？

二十四節氣中的「夏至」，坊間不少會說「夏至禁忌」，命理師更會在這一天大造文章，說哪個生肖將去掉衰運迎來好運程。為甚麼夏至（英文︰summer solstice）會與運氣拉上關係？

文章出處：「當代中國」網站

夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖） 夏天注意，熱衰竭可致中暑。（AM730製圖）

夏至是廿四節氣中陽氣最旺盛的時刻，過了夏至之後大地陽氣慢慢減少，是步向秋天的開始。

《漢學堂經解》所集崔靈恩《三禮義宗》：「夏至為中者，至有三義：一以明陽氣之至極，二以明陰氣之始至，三以明日行之北至。故謂之至。」

陽氣一向被譽為正氣，陽氣旺盛就是正氣集聚最多，故有說這一天多吸陽氣的話，便能驅走霉氣，那就是好運氣來臨的機會了。

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夏至忌飲冷水？

為了得到好運，有些地方會有「夏至禁忌」，例如忌剃頭、忌冷氣太冷、忌飲冷水等。《清嘉錄》中有記載：「夏至日為交時，日頭時、二時、末時，謂之三時，居人慎起居、禁詛咒、戒剃頭。」

夏至當天太陽直射北回歸線，陸地是一年中太陽直射最長、輻射熱量最集中的一天。民間相傳若在這一天剃頭的話，光著的頭被太陽直接照射容易引起頭暈，對身體不好，會行「衰運」，因此這天不宜剃頭。

至於信不信，各位讀者自行判斷了。

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延伸閱讀：冬至下場雪 夏至水滿江     

【本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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