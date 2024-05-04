夏天降溫方法｜戶外防中暑 著淺色衫、水樽消暑5招

香港夏天天氣炎熱，很多香港人都喜歡參與戶外活動，亦有不少職業都要在房外工作。炎炎夏日，為了避免中暑，有效降溫很重要，今次就教教大家著淺色衫、善用水樽等5項在戶外降溫的好方法！

夏天降溫方法｜1 隨身攜帶冰水噴霧 水分可以快速帶走皮膚表面的熱力，因此平時游泳後上水時總會感到清涼。去戶外前的一晚可預備一個噴霧瓶，裝滿清水後放進冰箱，第二天外出時帶著，當感到炎熱時噴在臉上或身體上，可迅速降溫！ 夏天降溫方法｜2 飲用含薄荷成分的飲品 薄荷能帶來清涼的感覺，外出前可準備薄荷茶或含薄荷的飲品，放進雪櫃冷凍，在戶外飲用可以帶來超涼爽的效果，體感溫度立即下降。

夏天降溫方法｜3 冷凍防曬霜及濕毛巾 把防曬乳液及濕毛巾放進雪櫃冷凍，再放入保冷杯帶到戶外，當補搽防曬液時可立刻降溫，冰凍的毛巾可以用來抹身或掛在頸上幫助降溫。 夏天降溫方法｜4 戴闊邊帽、著淺色衫 在戶外烈日當空下，我們的頭部及頸部最易吸收陽光的熱力，令體溫迅速上升，戴上闊邊帽或戶外專用帽子可以防止頭部直接暴露在陽光下，也同時遮蓋頸部，幫助我們維持正常體溫。 另外，穿著淺色衣物能防止吸熱，至於材質方面應選擇綿質、麻質等透氣物料，又或者可選用市面上很多有助透氣散熱，適合戶外運動穿著的衣物。