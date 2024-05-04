夏天降溫方法｜戶外防中暑 著淺色衫、水樽消暑5招

香港夏天天氣炎熱，很多香港人都喜歡參與戶外活動，亦有不少職業都要在房外工作。炎炎夏日，為了避免中暑，有效降溫很重要，今次就教教大家著淺色衫、善用水樽等5項在戶外降溫的好方法！
夏天降溫方法｜1 隨身攜帶冰水噴霧
水分可以快速帶走皮膚表面的熱力，因此平時游泳後上水時總會感到清涼。去戶外前的一晚可預備一個噴霧瓶，裝滿清水後放進冰箱，第二天外出時帶著，當感到炎熱時噴在臉上或身體上，可迅速降溫！
夏天降溫方法｜2 飲用含薄荷成分的飲品
薄荷能帶來清涼的感覺，外出前可準備薄荷茶或含薄荷的飲品，放進雪櫃冷凍，在戶外飲用可以帶來超涼爽的效果，體感溫度立即下降。
夏天降溫方法｜3 冷凍防曬霜及濕毛巾
把防曬乳液及濕毛巾放進雪櫃冷凍，再放入保冷杯帶到戶外，當補搽防曬液時可立刻降溫，冰凍的毛巾可以用來抹身或掛在頸上幫助降溫。
夏天降溫方法｜4 戴闊邊帽、著淺色衫
在戶外烈日當空下，我們的頭部及頸部最易吸收陽光的熱力，令體溫迅速上升，戴上闊邊帽或戶外專用帽子可以防止頭部直接暴露在陽光下，也同時遮蓋頸部，幫助我們維持正常體溫。
另外，穿著淺色衣物能防止吸熱，至於材質方面應選擇綿質、麻質等透氣物料，又或者可選用市面上很多有助透氣散熱，適合戶外運動穿著的衣物。
夏天降溫方法｜5 善用水樽降溫
到戶外時可預備一樽冰水， 除了飲用外，亦可放置在特定身體部位來幫助降溫，例如手腕內側、手掌心、頸部、膝蓋後方及太陽穴等。這些都是微絲血管靠近表皮的部位，在這些部位降溫能幫助身體快速散熱。
更多戶外降溫小貼士：
- 市面上的冰感產品含薄荷成分，例如冰感噴霧、冰感濕紙巾等，可噴在衣物內層帶來涼爽效果。
- 如果可以，應盡量避免正午陽光最猛烈的時分活動，上午11時至下午2時多數為陽光紫外線最猛烈的時間。外出前建議先計劃好行程路線，以縮短在炎熱天氣下暴曬的時間。
- 食物選擇方面可避免熱湯或者令身體發熱的食物如薑、蒜、咖哩及羊肉等。可以多食用蔬果類保充水份。
原文刊登於 C9．達人