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中國
2024-03-27 11:15:00

外交部強烈譴責巴基斯坦襲擊　釀5名中公民死亡恐怖主義行徑

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外交部強烈譴責巴基斯坦施襲，釀5名中公民死亡恐怖主義行徑。(AP)

外交部強烈譴責巴基斯坦施襲，釀5名中公民死亡恐怖主義行徑。(AP)

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省周二(26日)發生自殺式炸彈襲擊，5名中國公民及1名巴基斯坦籍司機身亡。在北京，外交部發聲明強烈譴責有關恐怖主義行徑，要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施，保護當地中國公民、機構和項目安全。

發言人表示，中方對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，中方正會同巴方全力推進事件善後處置工作。中國駐巴基斯坦大使館已提醒在巴中國公民、企業密切關注當地安全形勢，提高防範意識，強化安保措施，全力防範恐襲。發言人強調，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。中方反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動，將更加堅定地同巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、項目和機構安全。

發言人強調，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。(資料圖片)

發言人強調，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。(資料圖片)

巴基斯坦總理到使館吊唁

巴基斯坦總理夏巴茲親自到中國駐巴基斯坦使館吊唁，強烈譴責此次恐襲事件，並表示恐怖分子破壞巴中友誼的圖謀永遠不會得逞。

事發在當地周二下午1時許，一支接載中國工程師同建築工人的車隊，在西北部開伯爾普什圖省貝沙姆市，前往達蘇地區水壩工地途中，遭一名自殺襲擊者駕駛滿載炸藥的汽車撞擊，發生爆炸，5名中國公民及1名巴基斯坦籍司機死亡。

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