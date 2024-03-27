外交部強烈譴責巴基斯坦襲擊　釀5名中公民死亡恐怖主義行徑

巴基斯坦西北部開柏普赫圖赫瓦省周二(26日)發生自殺式炸彈襲擊，5名中國公民及1名巴基斯坦籍司機身亡。在北京，外交部發聲明強烈譴責有關恐怖主義行徑，要求巴方盡快徹查事件真相，全力緝拿兇手並繩之以法，同時採取切實有效措施，保護當地中國公民、機構和項目安全。

發言人表示，中方對遇難者表示深切哀悼，對遇難者親屬致以誠摯慰問，中方正會同巴方全力推進事件善後處置工作。中國駐巴基斯坦大使館已提醒在巴中國公民、企業密切關注當地安全形勢，提高防範意識，強化安保措施，全力防範恐襲。發言人強調，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作伙伴和「鐵桿」兄弟，任何企圖破壞中巴合作的行徑都絕不會得逞。中方反對一切形式的恐怖主義，堅決支持巴方打擊恐怖主義的行動，將更加堅定地同巴方攜手合作，全力維護在巴中國人員、項目和機構安全。