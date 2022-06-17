多部門「不清楚」硬賜紅碼事件 河南省紀委交省衛健委調查

河南健康碼「紅碼」近日被爆變成政府精準限制特定人士出行的工具，惹全國震驚與譴責，惟事件發生多日，當地最可能有權「賦碼」的防疫指揮部門及政務與數據管理部門仍未作出明確解釋，僅得接線工作人員稱「不清楚」。內地「封面新聞」昨引述河南省紀委監委工作人員指，近日接到大量關於健康碼「賦紅碼」的舉報、投訴，已將相關線索轉交河南省衛健委調查。

《中國經濟周刊》、《海報新聞》等內地傳媒連日訪問多名被「賜」紅碼的河南問題村鎮銀行客戶，其中有事主提到，周日與另一名涉事銀行客戶從四川成都搭機去鄭州，欲取回幾十萬元人民幣存款，未料飛機一落地就有機艙廣播尋找她們，而她們就在機艙口被警方帶走。事主稱，當日被單獨帶到一間房，兩名自稱銀行保險監督管理局人員及便衣警察的人輪流問話，並強調案件仍在調查中，無法確定何時結束、何時可以取錢；之後一名自稱防疫辦人員出現，強調紅碼要強制隔離14天，事主無奈回程。

一名常住鄭州、早已取走存款兼無維權的問題銀行客戶，亦突然在周日「被紅碼」，慌得報警求助，未料警方詢問其有否在涉事銀行開戶。該客戶以與防疫無關且涉私隱為由拒絕回答，但警方卻稱「你以為沒關係，其實這可能是有關係的」。該客戶事後上網一查，才知悉「紅碼事件」。

至於鄭州一處爛尾樓多名業主亦被賦紅碼，報道指，他們曾於4月去河南省銀行保險監督管理局維權，在相關部門登記過個人資料，而這是他們與問題村鎮銀行客戶的唯一共通點。網民紛紛批評，今次紅碼事件「遠遠比唐山流氓打人更可怕」。人民大學法學教授張新寶更直指，濫用健康碼阻礙民眾行使權利解決債務糾紛，涉嫌嚴重違法犯罪。

北京酒吧群組增至351人

新冠疫情數字方面，內地前日新增80宗本土感染，其中內蒙古34宗、北京18宗、上海16宗。北京「天堂超市酒吧」群組截至昨午3時增至351人，涉事酒吧所在的朝陽區昨起一連3天展開核酸檢測。台灣昨新增63,170宗本土確診，再多168人病歿。