大學生天安門坐公共交通抵灣仔 歷時13天跨越66座城市(附行程路線)

從北京到香港，應該坐飛機還是乘高鐵？這位21歲的中國內地男大學生卻給出了新的答案：搭公共交通！
近日，社交平台小紅書上，網民「沈鐵炒香菜」以vlog形式拍攝影片，記錄了自己坐公交去香港的13天經歷，影片內容亦從「第1天」更新至「第13天」。他2024年12月19日清晨從北京天安門出發，最終於31日抵達港島灣仔區。期間，他跨越了66座城市，乘坐120條交通綫路、經過3,100個站點；花費共計約2,800元人民幣，其中交通費用約794元人民幣。
這位大學生說，期望以這種方式，讓大家看到國家公共交通系統的發達。雖然終點是香港，但收穫的是每一座城市的記憶。翻看他的小紅書主頁，也多次挑戰長途跨地旅程，熱愛可見一斑。
他表示在13天的旅途中，他會利用上落巴士、轉車的時間吃飯，品嘗當地特色美食，順便「打卡」路過的美景，常常天未亮就出發；住就去找便宜的酒店賓館，或者網吧過夜，並沒有露宿。雖然行程匆匆，但品嘗當地美食特色卻沒有缺席。有網民評論感慨，「他把大半個中國的美食都留在了胃裡」。更有香港網民反提議，「要逆反方向，從香港坐公交去北京」。也有人指出，從北京到香港往返的機票錢要比該男子的花銷更少。更有不少人對他點讚，調侃這是「每個城市都吃了點，玩了點」祝他「玩得開心」。許多網民在看到該男子途經自己的家鄉時，也會紛紛評論「到我家了」。
內媒總結13天行程路線：
- 第一天：清晨北京出發，經河北省，入夜抵達山東省。
- 第二天：山東禹城出發，路過了泰山，夜晚抵達山東省濟寧市微山縣。
- 第三天：微山出發，離開山東進入江蘇徐州，途經安徽宿州，夜晚抵達安徽鳳陽過冬至。
- 第四天：鳳陽出發，經滁州、南京，最後又進入安徽抵達宣城。
- 第五天：宣城出發，經浙江臨安，夜晚抵達杭州樓塔鎮。
- 第六天：樓塔出發，經義烏、永康、麗水，夜晚抵達浙江青田。
- 第七天：青田出發，經溫州、平陽，夜晚抵達福建柘榮。
- 第八天：柘榮出發，途經寧德、福州，夜晚抵達莆田。
- 第九天：莆田出發，中途經過泉州、廈門，夜晚抵達漳州。
- 第十天：漳州出發，抵達東山島。
- 第十一天：東山島出發，經詔安、饒平，進入廣東，夜宿揭陽。
- 第十二天：揭陽出發，經海豐，夜晚抵達惠州吉隆鎮。
- 第十三天：從吉隆鎮出發，進入惠陽，在深圳換乘地鐵抵達福田口岸，過關進入香港。坐新界75綫小巴往元朗，及後坐輕鐵614線，最後乘960巴士抵達港島灣仔