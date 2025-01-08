大學生天安門坐公共交通抵灣仔 歷時13天跨越66座城市(附行程路線)

這位大學生說，期望以這種方式，讓大家看到國家公共交通系統的發達。雖然終點是香港，但收穫的是每一座城市的記憶。翻看他的小紅書主頁，也多次挑戰長途跨地旅程，熱愛可見一斑。

他表示在13天的旅途中，他會利用上落巴士、轉車的時間吃飯，品嘗當地特色美食，順便「打卡」路過的美景，常常天未亮就出發；住就去找便宜的酒店賓館，或者網吧過夜，並沒有露宿。雖然行程匆匆，但品嘗當地美食特色卻沒有缺席。有網民評論感慨，「他把大半個中國的美食都留在了胃裡」。更有香港網民反提議，「要逆反方向，從香港坐公交去北京」。也有人指出，從北京到香港往返的機票錢要比該男子的花銷更少。更有不少人對他點讚，調侃這是「每個城市都吃了點，玩了點」祝他「玩得開心」。許多網民在看到該男子途經自己的家鄉時，也會紛紛評論「到我家了」。