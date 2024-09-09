中秋節將至，約上三五好友烤肉同歡是一大樂事，但炎熱天氣容易導致生鮮食品腐壞，需要注意。廣州一名18歲男大生吃完燒烤，連續出現腹瀉、發燒等症狀，換了5次血才撿回一條命。
《廣州日報》報道，這名18歲王姓男大生8月下旬和朋友到餐廳吃燒烤，不久後出現發燒、腹瀉症狀，期間就醫後症狀一度好轉，但一周後王男又感覺四肢無力、難以吞嚥，經過進一步診察，確診為「吉巴氏綜合症」（又名脫髓鞘多發性神經炎，Guillain-Barré syndrome，GBS）。
原因是吃到不乾淨的食物
由於病情惡化的又快又猛，隨時可能影響呼吸肌，導致呼吸衰竭甚至呼吸驟停，醫院為王男安排血漿置換後注射免疫球蛋白，經過循環治療5次，10多天後王男從鬼門關撿回一命，並順利離開ICU病房復健。
報導引述醫生說法，王男是吃到不乾淨的食物引起腹瀉，從而激發免疫反應，而「吉巴氏綜合症」雖無傳染性和遺傳性，卻可能在任何季節和不同年齡族群的患者身上發病。
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吉巴氏綜合症初期症狀包含感冒
另據衛福部立豐原醫院介紹，「吉巴氏綜合症」是一種罕見且嚴重的免疫疾病，為免疫系統攻擊自身周邊神經系統的不正常反應，導致神經功能障礙，患者初期症狀包含感冒、上呼吸道感染或腸胃炎症狀等。如果發現感冒一段時間後，出現急性四肢無力、肌腱反射（tendon reflex）消失、四肢末端有感覺障礙或是吞嚥及呼吸困難等，務必及早就醫、盡速治療。
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