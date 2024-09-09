中秋節將至，約上三五好友烤肉同歡是一大樂事，但炎熱天氣容易導致生鮮食品腐壞，需要注意。廣州一名18歲男大生吃完燒烤，連續出現腹瀉、發燒等症狀，換了5次血才撿回一條命。

《廣州日報》報道，這名18歲王姓男大生8月下旬和朋友到餐廳吃燒烤，不久後出現發燒、腹瀉症狀，期間就醫後症狀一度好轉，但一周後王男又感覺四肢無力、難以吞嚥，經過進一步診察，確診為「吉巴氏綜合症」（又名脫髓鞘多發性神經炎，Guillain-Barré syndrome，GBS）。

中秋節連假迎腸胃炎高峰！「燒烤飲食重點」防急性腸胃炎掃興