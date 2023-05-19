熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 報稅 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
中國
2023-05-19 14:00:32

大連灣海底隧道通車半個月驚傳水浸影片　官方：消防設施故障漏水

分享：

遼寧大連灣海底隧道通車才半個月傳出漏水情況。（圖／翻攝星視頻）

記者李宗芳／綜合報道

遼寧大連灣海底隧道5月1日通車，未料才半個月，就傳出漏水情況，積水最深達半個輪胎，嚇壞不少用路人，對此大連交警回應，是上方井口漏水致消防設施損壞所致。

隧道上方有水不停滴落

據《星視頻》報道，近日有多名網民發布相關影片稱，大連灣海底隧道漏水，影片中隧道上方有水不停滴落，路面上有較大塊面積積水，車輛涉水而過，而在隧道入口處則有多車掉頭。

16日上午《瀟湘晨報》記者從大連交警接警處得知，目前該海底隧道仍正常通車，稱是上方井口漏水致消防設施損壞，「前兩天它是有一點漏水的，但是是正常的，相關部門正在處理」。

交警：漏水那一段不在海底隧道裏面

大連市交警支隊中山大隊工作人員表示，漏水那一段在民主廣場，不在海底隧道裏面，是在通海底隧道的一條支道裏，還沒進隧道，還在外面陸地上，並表示民主廣場這一段暫時不通，事關「消防設施漏水」，當天上午11時許，已經恢復通車了，正常行駛。

據悉，大連灣海底隧道是北方寒冷地區首條跨海沉管隧道，也是中國首條自主設計施工的柔性節段式管節沉管隧道。這條隧道位於大連以東的大連灣海域，北起大連鑽石灣地區，南至大連東港商務區，全長5.1公里，建設標準為雙向六車道的城市快速路，設計時速為60公里，使用年限為100年，通車後南北兩岸交通高峰通行時間從1個多小時，大幅縮減只需「5分鐘」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受