大連灣海底隧道通車半個月驚傳水浸影片　官方：消防設施故障漏水

記者李宗芳／綜合報道
遼寧大連灣海底隧道5月1日通車，未料才半個月，就傳出漏水情況，積水最深達半個輪胎，嚇壞不少用路人，對此大連交警回應，是上方井口漏水致消防設施損壞所致。
隧道上方有水不停滴落
據《星視頻》報道，近日有多名網民發布相關影片稱，大連灣海底隧道漏水，影片中隧道上方有水不停滴落，路面上有較大塊面積積水，車輛涉水而過，而在隧道入口處則有多車掉頭。
16日上午《瀟湘晨報》記者從大連交警接警處得知，目前該海底隧道仍正常通車，稱是上方井口漏水致消防設施損壞，「前兩天它是有一點漏水的，但是是正常的，相關部門正在處理」。
交警：漏水那一段不在海底隧道裏面
大連市交警支隊中山大隊工作人員表示，漏水那一段在民主廣場，不在海底隧道裏面，是在通海底隧道的一條支道裏，還沒進隧道，還在外面陸地上，並表示民主廣場這一段暫時不通，事關「消防設施漏水」，當天上午11時許，已經恢復通車了，正常行駛。
據悉，大連灣海底隧道是北方寒冷地區首條跨海沉管隧道，也是中國首條自主設計施工的柔性節段式管節沉管隧道。這條隧道位於大連以東的大連灣海域，北起大連鑽石灣地區，南至大連東港商務區，全長5.1公里，建設標準為雙向六車道的城市快速路，設計時速為60公里，使用年限為100年，通車後南北兩岸交通高峰通行時間從1個多小時，大幅縮減只需「5分鐘」。
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