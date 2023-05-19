大連灣海底隧道通車半個月驚傳水浸影片　官方：消防設施故障漏水

記者李宗芳／綜合報道

遼寧大連灣海底隧道5月1日通車，未料才半個月，就傳出漏水情況，積水最深達半個輪胎，嚇壞不少用路人，對此大連交警回應，是上方井口漏水致消防設施損壞所致。

隧道上方有水不停滴落

據《星視頻》報道，近日有多名網民發布相關影片稱，大連灣海底隧道漏水，影片中隧道上方有水不停滴落，路面上有較大塊面積積水，車輛涉水而過，而在隧道入口處則有多車掉頭。

16日上午《瀟湘晨報》記者從大連交警接警處得知，目前該海底隧道仍正常通車，稱是上方井口漏水致消防設施損壞，「前兩天它是有一點漏水的，但是是正常的，相關部門正在處理」。