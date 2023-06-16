天津大學生閒聊說「貓拉屎很臭」　遭鄰座貓痴拿烤鴨飯淋頭還打一巴掌

記者陳怡伶／綜合報道
近日，內地網傳傳天津大學的3名男學生在學餐吃飯時，聊到養貓一事，其中一名男子就表示「貓拉屎很臭」，結果在一旁聽到的女學生，竟將手上的飯菜直接往男子的頭頂「蓋下去」，男子追出去理論還被她搧了一巴掌。男子報警後經警察調解，女學生賠了300元人民幣（約330港元），但沒有道歉。
認為男子侮辱了小動物
綜合內媒報道，天津大學有3名男學生在學餐吃飯閒聊時，談到養貓的話題，而其中一名男子便表示「有些貓拉的屎很臭」，一位女學生聽到後竟然走了過來，把手上的烤鴨飯整份往男子的頭頂「蓋下去」後，溜之大吉。
被潑了一頭飯菜的男子追上前去理論，女學生態度強硬地認為男子侮辱了小動物，雙方爭執的過程中，女學生還甩了對方一巴掌。
警方到場處理後，女學生態度依舊傲慢。（圖／翻攝微博）
賠300元人民幣了事
後來，男子報了警，但女學生態度依舊傲慢，直接與警察對罵還試圖逃跑，最後在警察的調解下賠了300元人民幣（約330港元）給對方後了事。這宗事件隨後在網上引起熱議，最新消息指，當地警方回應事件已處理，詳細情況需要詢問當事人。
不少網民表示女學生的反應太過誇張，「貓的大便確實臭，難道愛貓就要否認事實？」、「罵別人侮辱小動物結果自己吃着烤鴨飯？」、「我養了5隻貓，貓咪拉屎真的臭」。不過也有網民認為警方的處理方式不太恰當，如果性別對調的話，大概不是只賠300元人民幣（約330港元）就能解決。
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