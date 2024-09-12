天津機場驚現UFO？ 航班遭大規模延誤

網傳照片顯示，11日晚間，天津機場出現大規模延誤，航班延誤比例高達96%，幾乎所有航班均出現延誤或被提前取消。

綜合《新京報》等內媒報道，11日晚7點33分，天津濱海機場透過官方微博「天津機場便捷飛」通報稱，因無人機導致的公共安全原因，航班起降受到影響，機場及時啟動大規模航班延誤聯合緊急處置計畫黃色等級響應。

11日晚間，內地天津機場出現大規模延誤，官方通報稱航班起降因無人機干擾受到影響，當晚航班延誤比例高達96%。12日清晨，該機場恢復正常起降。這則新聞登上新浪熱搜後，引發內地網友熱議。

據天津濱海機場通報，截至11日晚11時，事發機場航班延誤29架次，取消8架次，有32架次備降外場，3000餘名旅客出行受到影響。12日清晨6點10分，該機場再次發布通報稱，機場航班已恢復正常起降。

網傳照片顯示，11日晚間，幾乎所有航班均出現延誤或被提前取消。（圖／翻攝自微博）

據內地相關法律法規，在機場淨空保護區內放飛無人機等行為，情節嚴重者最高處10萬元人民幣罰款，構成犯罪者將被追究刑責。內地微博航空部落客（@FATIII）12日指，必須強化對無人機使用的監管，大幅提高違法成本，才能其警示作用。

不過，不少網友對「無人機干擾影響」的說法半信半疑，有網友開玩笑問：「什麼無人機續航這麼好。」