壽司郎 黃明志 全運會 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
中國
2025-11-05 16:30:00

夫妻相｜東莞90後情侶如雙胞胎　網民︰不用爭論下一代似爸爸定媽媽

東莞一對夫妻「廣東土夫婦」外貌極度相似如雙胞胎。（極目新聞）

近日，廣東東莞一對95後夫妻，因外貌極度相似在網路上引發熱話，被網友封為「史上最相似夫妻」。何先生和梁女士夫婦相似的五官、圓臉，再配上相似的髮型，讓人誤以為是一對雙胞胎，而非結婚兩年多的夫妻。

結婚2年多 越來越似

梁女士於11月4日接受《極目新聞》記者採訪時表示，她和丈夫在2022年春天相親認識，當時彼此並不覺得外表相似。隨著交往時間增長，越來越多人指出他們外貌相似，特別是結婚後，相似度更加明顯，連他們自己也不得不承認。梁女士認為，兩個人長期在一起生活會越來越像的說法，確實有道理。

廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」相似度極高。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」被網民封為「史上最相似夫妻」。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」常穿上同款衣服拍片。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」自言樣子愈來愈似。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」外表相似，但性格截然不同。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」結婚近3年。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」被網民稱「失散的雙胞胎兄妹」。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」發布短影片，內容涵蓋藥材店的工作內容和日常生活。（網上圖片） 廣東東莞一對95後夫妻「廣東土夫婦」發布短影片，內容涵蓋藥材店的工作內容和日常生活。（網上圖片）

妻子讚丈夫性格穩重

儘管外貌越來越相似，但夫妻倆的性格卻截然不同。梁女士坦言自己性格比較急躁，而丈夫則十分穩重，兩人形成了很好的互補關係。何先生也表示：「她搞業務永遠是風風火火，說拍板就拍板，而我覺得做事要穩一點，不能冒進。」

目前，這對夫妻在東莞經營一間藥材湯料店，共同為未來打拼。他們在名為「廣東土夫婦」的帳號上發布短影片，內容涵蓋藥材店的工作和日常生活。每次出鏡，網民們總被他們「複製貼上」般的外形所吸引，有人戲稱他們是「失散的雙胞胎兄妹」，建議驗DNA，也有網友笑言「生孩子不用去爭論像爸爸還是媽媽了」。

對於和極度相似的另一半共同生活，梁女士告訴記者，這並沒有帶來奇怪的感覺，「只會覺得更親切」。

