夫妻相｜東莞90後情侶如雙胞胎　網民︰不用爭論下一代似爸爸定媽媽

近日，廣東東莞一對95後夫妻，因外貌極度相似在網路上引發熱話，被網友封為「史上最相似夫妻」。何先生和梁女士夫婦相似的五官、圓臉，再配上相似的髮型，讓人誤以為是一對雙胞胎，而非結婚兩年多的夫妻。
結婚2年多 越來越似
梁女士於11月4日接受《極目新聞》記者採訪時表示，她和丈夫在2022年春天相親認識，當時彼此並不覺得外表相似。隨著交往時間增長，越來越多人指出他們外貌相似，特別是結婚後，相似度更加明顯，連他們自己也不得不承認。梁女士認為，兩個人長期在一起生活會越來越像的說法，確實有道理。
妻子讚丈夫性格穩重
儘管外貌越來越相似，但夫妻倆的性格卻截然不同。梁女士坦言自己性格比較急躁，而丈夫則十分穩重，兩人形成了很好的互補關係。何先生也表示：「她搞業務永遠是風風火火，說拍板就拍板，而我覺得做事要穩一點，不能冒進。」
目前，這對夫妻在東莞經營一間藥材湯料店，共同為未來打拼。他們在名為「廣東土夫婦」的帳號上發布短影片，內容涵蓋藥材店的工作和日常生活。每次出鏡，網民們總被他們「複製貼上」般的外形所吸引，有人戲稱他們是「失散的雙胞胎兄妹」，建議驗DNA，也有網友笑言「生孩子不用去爭論像爸爸還是媽媽了」。
對於和極度相似的另一半共同生活，梁女士告訴記者，這並沒有帶來奇怪的感覺，「只會覺得更親切」。
