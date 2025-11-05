夫妻相｜東莞90後情侶如雙胞胎　網民︰不用爭論下一代似爸爸定媽媽

近日，廣東東莞一對95後夫妻，因外貌極度相似在網路上引發熱話，被網友封為「史上最相似夫妻」。何先生和梁女士夫婦相似的五官、圓臉，再配上相似的髮型，讓人誤以為是一對雙胞胎，而非結婚兩年多的夫妻。

結婚2年多 越來越似

梁女士於11月4日接受《極目新聞》記者採訪時表示，她和丈夫在2022年春天相親認識，當時彼此並不覺得外表相似。隨著交往時間增長，越來越多人指出他們外貌相似，特別是結婚後，相似度更加明顯，連他們自己也不得不承認。梁女士認為，兩個人長期在一起生活會越來越像的說法，確實有道理。