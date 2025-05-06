奶茶驚見「嬲」字震驚福建遊客！官方道歉︰初衷希望普及生僻字

天津一家奶茶店近日因封杯膜上印有不雅文字而引發爭議。5月3日，有網友在社群平台爆料指其購買的飲品封杯膜上印有漢字「嬲」，且包裝特別標註該字「多數用作污言穢語」，令人觀感極為不適。 據「上游新聞」報道，據來自福建的遊客溫先生爆料，他在天津旅遊時在「汝囈如意」奶茶品牌滨江路店花費14.5元人民幣（約15.5港元）購買了一杯奶茶，卻發現包裝上印有不雅文字，讓他感到「被冒犯」。有多名天津網友指出，「嬲」字在天津話中帶有不雅含義，類似於罵人的語氣助詞。

「這個字不管字形還是字義，包括字音，都不是什麼好字。不太明白這樣的字為什麼會出現在包裝上。」溫先生質疑道，特別是奶茶杯體還印有「我愛天津」的字樣，「衝著它是天津本地的奶茶品牌才買的，作為遊客，我居然感覺被一杯奶茶罵了。」 事實上，這並非首次引發爭議。今年2月底就有網友發文批評該奶茶的「嬲」字包裝，並明確指出：「宣傳生僻字，不是讓人學些污言穢語，噁心。」 焱 曌 饕 夯在列 記者調查發現，「嬲」字並非該品牌封杯膜上唯一的生僻字，「焱」、「恏」、「奀」、「曌」、「饕」、「夯」等字也經常出現，且包裝上都附有字義解釋。

奶茶店願退款 5月4日，「汝囈如意」官方發布致歉聲明表示：「生僻字字樣是隨機生成的，我們選擇這種包裝的初衷是希望能普及生僻字，現在想來，確實考慮得十分不全面。封杯膜絕無辱罵之意，目前印有該字樣的封杯膜已經統一銷毀，不再使用。之前買到該字奶茶的顧客可聯繫門店退款。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章