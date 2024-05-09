婦人剛剖腹產子用吊車吊上七樓回家　奶奶：我不疼她誰疼？(有片)

婦人剛剖腹產子用吊車吊上七樓回家，奶奶：我不疼她誰疼？(微博)

河北一名女子剛剖腹產子後出院，但家住7樓頂層，又沒有升降機，家人擔心她要走樓梯會令傷口裂開。就忽發奇想，召來一輛吊車，將她從地面直接吊到7樓露台，影片一出立刻引起內地網民熱議，更有人驚歎：「點解我當年無諗到」。

綜合《搜狐視頻》等內地媒體報道，一名網民在網上發布一段影片，內容指河北秦皇島一名婦人近日剛做完剖腹產子手術，由於她家住在7樓，但沒有升降機，她的家人擔心她行樓梯會吃力或影響傷口癒合，特意在她出院當日，用200元人民幣租來一輛吊車，將她直接由地面載到7樓露台，一步即到家。影片可以看到，一輛吊車停在一幢樓高7層的大廈前，吊台載有一名女子，旁邊站著一名工人，似乎是要確保女子的安全，接著吊車啟動，吊台緩緩升起，將女子載到頂層。