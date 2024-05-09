婦人剛剖腹產子用吊車吊上七樓回家　奶奶：我不疼她誰疼？(有片)

河北一名女子剛剖腹產子後出院，但家住7樓頂層，又沒有升降機，家人擔心她要走樓梯會令傷口裂開。就忽發奇想，召來一輛吊車，將她從地面直接吊到7樓露台，影片一出立刻引起內地網民熱議，更有人驚歎：「點解我當年無諗到」。
綜合《搜狐視頻》等內地媒體報道，一名網民在網上發布一段影片，內容指河北秦皇島一名婦人近日剛做完剖腹產子手術，由於她家住在7樓，但沒有升降機，她的家人擔心她行樓梯會吃力或影響傷口癒合，特意在她出院當日，用200元人民幣租來一輛吊車，將她直接由地面載到7樓露台，一步即到家。影片可以看到，一輛吊車停在一幢樓高7層的大廈前，吊台載有一名女子，旁邊站著一名工人，似乎是要確保女子的安全，接著吊車啟動，吊台緩緩升起，將女子載到頂層。
網民：沒有𨋢不是問題 不愛才是問題
該婦人的奶奶表示，很早就已考慮到新抱產子後如何回家，她說：「傷口那麼大，走路也費勁，所以就找了這個車(吊車)。」並指：「她(新抱)的娘家在外地，非常遠，所以她嫁到我們家後就是我們家的人，我不疼她誰疼呀？」
影片一出隨即引起內地網民熱議，紛紛表示羨慕這新抱有這麼愛錫她的奶奶，有人大讚：「這婆婆腦瓜夠用，要是我我都想不到這個點子」、「想當年怎麼沒想到，三天出院摀著刀口托著肚子爬上四樓，雖然不算高但確實每一個台階都是一個字『痛』」、「為這位好婆婆按讚」、「月子中心貴，吊車也是人家愛的體現」、「你看，沒有電梯不是問題，可以搞吊車，不愛才是問題」，不過，亦有網民關注安全問題：「似乎違規了」、「坐吊車也挺危險」、「我生完了，我對象也出了這個主意，但我沒答應」。