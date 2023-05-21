安徽大媽瘋湧「採摘」商場玫瑰花裝飾　完全無視「偷盜可恥」告示牌

記者陳怡伶／綜合報道

5月20日雖然不是傳統的情人節，但因520與「我愛你」讀音接近，又被稱為「網絡情人節」，商家自然也不會放過這個大好商機。安徽滁州有一間商場，因應520的到來，在門口擺了玫瑰花裝飾供顧客拍照打卡，沒想到520還沒到，玫瑰花就被一群大媽們哄搶，整座裝飾幾乎被「拔光光」。

爬上裝飾台頂端摘花

《沸點視頻》19日報道，位於安徽省滁州市的吾悅商場因應520網絡情人節，在門口裝飾一朵朵鮮紅玫瑰，提供給顧客拍照打卡。有民眾卻目擊到驚人一幕，錄影上傳網路。影片中只見地上散落玫瑰花，一群大媽互相推擠、墊腳摘花，還有一位大媽甚至爬上裝飾台頂端去摘花。

然而，裝飾台旁邊的圍欄上明明寫著「內有監控，文明留影，偷盜可恥，損壞賠償」字樣，但完全被大媽們忽視。

在下面搶還不夠，一位大媽甚至爬上裝飾台頂端去摘花。（圖／翻攝微博@沸點視頻）