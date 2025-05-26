安徽女網紅攤檔賣Tiramisu 百人食物中毒

安徽省亳州市蒙城縣發生集體食物中毒事件，當地一間女網紅的流動攤檔近日出售意大利甜品提拉米蘇（Tiramisu），超過百名民眾食用後腹瀉、發燒、嘔吐，部份人要入院治療涉事女網紅已將網上平台賬號設為私密狀態，稱會配合政府調查。當地市監局已介入調查。

安徽省亳州市蒙城縣發生集體食物中毒事件，當地一間女網紅的流動攤檔近日出售意大利甜品提拉米蘇（Tiramisu），超過百名民眾食用後腹瀉、發燒、嘔吐，部份人要入院治療。涉事女網紅已將網上平台賬號設為私密狀態，稱會配合政府調查。當地市監局已介入調查。

李女士表示，她當日購買提拉米蘇，晚上與孩子食用後，翌日一同陸續出現高燒、腹瀉及嘔吐等症狀。另一買家何女士指，吃了該家的Tiramisu後，家中3人在翌日開始不適，發燒、頭痛及肚屙，後來留意到社交平台也有很多人反映有同類情況，才意識到是網紅食品造成的食物中毒。另有網民表示事後前往蒙城縣第一人民醫院求診，醫生立即問起是否食過提拉米蘇，「醫院已經統計兩頁紙了。住院部腸胃科住滿了」。

綜合內媒及網上消息指，蒙城超過百名民眾在「520」當日，進食當地一名女網紅攤主出售的Tiramisu後，紛紛出現食物中毒症狀。

據了解，該名賬號「如花家提拉米蘇」的網紅，因外形亮麗，製作的Tiramisu賣相又佳，在蒙城頗有人氣。而攤主在「520」前後大搞促銷，吸引大量消費者購買其甜品。事發後，涉事商家在網上群組致歉，同時呼籲消費者快到正規醫院接受治療，稱會配合政府調查。

蒙城縣市場監督管理局接線人員證實，連日來收到大量市民反映，問及有關攤檔是否擁有衞生許可證等，正等待承辦單位答覆。初步掌握的資料顯示，患者均於5月20日購買自同一家網紅攤販。已對出現腹瀉症狀的市民進行積極治療。至於事故原因，仍有待調查。