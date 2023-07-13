安徽婆婆推輪椅載過馬路「申請」被車撞飛 警判「司機負全責」被網民炮轟

記者陳奕廷／綜合報導
內地安徽省的阜陽市，日前出現罕有的交通意外，警方公布相關影片，提醒民眾要注意交通安全。一名婆婆推輪椅載另一半過馬路，見到車的時候故意「加速」讓輪椅被撞飛，警方對肇責的判定也引來爭議。
警方將路口監視器的影像上載到網上，提醒民眾過馬路的時候要注意安全。不過影片所見，推著坐輪椅的婆婆沒有在紅綠燈或斑馬線上過馬路，反而橫越6條行車線。過了2條行車線時左方有車駛來，婆婆竟在車輛近時突然加速推輪椅，「恰巧」輪椅停在車輛前方然後突然停下，車輛煞車不及把她跟輪椅上的老伯伯都撞飛。
阜陽市警方對此判讀為車輛不禮讓行人「應負全部的過失」，令網民憤怒不已：「感覺是故意送輪椅的走」、「感覺好像推車的人故意找撞」、「這老太太想換老頭了，不遠處就是斑馬線」、「這也要禮讓，斑馬線是幹啥的」、「坐輪椅不是沒道理」、「這個和禮讓行人扯不上」、「這是故意殺人啊，那個女士演的太假了」，一面倒認為責任在阿嬤身上，跟警方的判定完全南轅北轍。
（影片來源：微博）
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