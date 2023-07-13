安徽婆婆推輪椅載過馬路「申請」被車撞飛 警判「司機負全責」被網民炮轟

記者陳奕廷／綜合報導 內地安徽省的阜陽市，日前出現罕有的交通意外，警方公布相關影片，提醒民眾要注意交通安全。一名婆婆推輪椅載另一半過馬路，見到車的時候故意「加速」讓輪椅被撞飛，警方對肇責的判定也引來爭議。

警方將路口監視器的影像上載到網上，提醒民眾過馬路的時候要注意安全。不過影片所見，推著坐輪椅的婆婆沒有在紅綠燈或斑馬線上過馬路，反而橫越6條行車線。過了2條行車線時左方有車駛來，婆婆竟在車輛近時突然加速推輪椅，「恰巧」輪椅停在車輛前方然後突然停下，車輛煞車不及把她跟輪椅上的老伯伯都撞飛。