安徽村莊1500人姓「閃」　有人叫閃電鋸同閃電索

中國各地其實隱藏不少罕見姓氏，在安徽淮南「閃冲村」，全村有1,500人姓「閃」，族中還有「電字輩」，閃電光、閃電亮，甚至還有人叫「閃電鋸」。
村子已經有了6、700年
據《安徽視訊》報道，閃冲村位於安徽淮南市八公山區山王鎮，村中老人閃點爍向記者表示：「有叫閃電光的，閃電亮的，電索、電鋸，這些名字都有，但是叫閃電燈的，暫時沒有。」
該名老人介紹，他們的祖先叫賽典赤·瞻思丁（為元初朝中色目籍的大臣，明朝航海家鄭和是其六世孫），在明朝時，太祖朱元璋賜了回族十三姓，其中就有閃姓。不過，也有人表示目前沒有確切的文字能證實這個姓的來源，村子已經有了6、700年。
「那閃電俠在哪」
該姓氏在網上曝光後，引發網友熱議：「閃光燈有沒有」；「那閃電俠在哪」；「我記得有個人叫『閃電球』」。還有人分享遇到「閃姓」人經驗：「我之前體檢，排前面一位奶奶名字叫『閃電雲』，哇，當時看到就覺得好特別的姓氏名字」；「回民村，我們初中老師就姓閃」。
公開資料顯示，閃冲村位於八公山區西郊的丘陵地帶，東靠國家4A級八公山風景區，西與鳳台縣李冲回族鄉接壤，南與壽縣隔山相望，隸屬於妙山林場管轄，是八公山區唯一的少數民族村，由於此地閃姓居民居多，且有山冲，得名「閃沖」。村中地域為半山半田，森林覆蓋率90%以上。目前，全村456戶1,798人，其中回族人口1502人，佔總人口的83%。
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