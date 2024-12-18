安徽村莊1500人姓「閃」　有人叫閃電鋸同閃電索

中國各地其實隱藏不少罕見姓氏，在安徽淮南「閃冲村」，全村有1,500人姓「閃」，族中還有「電字輩」，閃電光、閃電亮，甚至還有人叫「閃電鋸」。

村子已經有了6、700年

據《安徽視訊》報道，閃冲村位於安徽淮南市八公山區山王鎮，村中老人閃點爍向記者表示：「有叫閃電光的，閃電亮的，電索、電鋸，這些名字都有，但是叫閃電燈的，暫時沒有。」

該名老人介紹，他們的祖先叫賽典赤·瞻思丁（為元初朝中色目籍的大臣，明朝航海家鄭和是其六世孫），在明朝時，太祖朱元璋賜了回族十三姓，其中就有閃姓。不過，也有人表示目前沒有確切的文字能證實這個姓的來源，村子已經有了6、700年。