客機失事｜近9千米高空直墮廣西山頭 東航空難132人生死不明

中國東方航空(670)一架由雲南昆明飛廣東廣州的波音737-800客機，昨午2時許突然從近9千米高空直插廣西梧州藤縣埌南鎮莫埌村一處無人山頭後爆炸，飛機機體破碎，機上132人截至昨深夜11時仍然生死不明，國家主席習近平及國務院總理李克強要求全力搜救，盡快、嚴肅查明事故原因。東航和波音中國的網站及微博等平台轉成黑白色，東航昨晚更發公告，對遇難旅客和機組人員沉痛哀悼。東航所有737-800客機即時停飛。

出事的MU5735航班載著123名旅客和9名機組人員，昨午1時15分從昆明長水機場起飛，原定同日下午3時05分抵達廣州白雲機場，但根據多個航班監測網站，客機2時19分突然在8,869米飛行高度失速急降，2分鐘後失去雷達信號。距飛機墜毀山頭約6公里的一間礦業公司，監控鏡頭拍攝到客機最後身影——機頭向下，直墮樹叢(圖1)。附近村民聽到爆炸巨響後駕電單車趕到現場，只見飛機碎片及大量布條掛在樹上；有村民就拍攝到山中冒出大量濃煙(圖2)。官媒央視及中新社報道，飛機墜毀後引發山火，村民目測起火面積約有10畝。「極目新聞」則引述參與救援的村幹部表示，飛機完全解體(圖3及4)，現場不見遇難者遺體。

梧州消防部門第一時間派過百人前往救援，廣西及廣東消防救援總隊調派過千名消防救援人員增援；三百多名廣西武警、民兵亦趕到現場參與救援。廣西、梧州衛健委更派出醫療專家組及八十多名醫護人員到場設救援點，同時準備好醫院和各類急救設備；首批50多名心理專家亦陸續趕往現場。東航集團總經理李養民昨晚率9個專項工作組抵梧州展開調查及善後工作，廣州白雲機場則設專區接待、安撫出事航班旅客家屬。