寧夏老翁佔住病房10多年　醫院：涉醫療糾紛

內地一名網友爆料，在寧夏醫科大學醫院，有一名老翁單獨入住個人病房長達10多年，至今都未出院。醫院回應，多年前因與老翁發生醫療糾紛，目前還在處理中。
《海峽都市報》等內媒綜合報道稱，據網上影片顯示，一名身穿睡衣睡褲的老翁，站在一間病房門前自顧自說着話，對面是一些坐在走廊座椅上的人。
我們醫院正在處理
另有網傳圖片顯示，在老翁入住的該間病房內，他正獨自站着，房內擺放有一張床及兩把椅子，窗台及櫃子上則擺放有鍋碗，還堆滿雜物。
11月27日下午，醫院工作人員向媒體證實：「是佔了一個病房，十幾年了。」隨後，記者聯繫到該院宣傳科求證此事，相關工作人員回應稱：「這個事情，我們醫院正在處理。」
若算房費該付多少錢了？
有醫院人員私下透露，事件的起因是一宗醫療糾紛。老翁因為眼部疾病前往醫院就診，在治療過程中與醫院產生了糾紛，由於雙方未能就糾紛達成一致的解決方案，老人選擇拒絕出院，直接在住院部住了下來。
消息一出，引發網友熱議。有人留言表示：「大家想這是普通人嗎？一般人需要住院都沒床位了」、「憑甚麼把醫院病房當住房？若算房費該付多少錢了？」、「住了10多年都沒有處理，記者打電話詢問時，回應告知正在處理？」、「希望醫療糾紛早日解決，老人能早日康復出院」。
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