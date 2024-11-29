寧夏老翁佔住病房10多年　醫院：涉醫療糾紛

內地一名網友爆料，在寧夏醫科大學醫院，有一名老翁單獨入住個人病房長達10多年，至今都未出院。醫院回應，多年前因與老翁發生醫療糾紛，目前還在處理中。

《海峽都市報》等內媒綜合報道稱，據網上影片顯示，一名身穿睡衣睡褲的老翁，站在一間病房門前自顧自說着話，對面是一些坐在走廊座椅上的人。

我們醫院正在處理

另有網傳圖片顯示，在老翁入住的該間病房內，他正獨自站着，房內擺放有一張床及兩把椅子，窗台及櫃子上則擺放有鍋碗，還堆滿雜物。

11月27日下午，醫院工作人員向媒體證實：「是佔了一個病房，十幾年了。」隨後，記者聯繫到該院宣傳科求證此事，相關工作人員回應稱：「這個事情，我們醫院正在處理。」