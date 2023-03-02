對台售武｜美國售台逾6億美元F16機載導彈 北京堅決反對

美國國防部國防安全合作局(DSCA)在美國時間周三宣布，美國國務院已批准一筆總值6.19億美元(約48.6億港元)的對台軍售，包括供F16戰機掛載的200枚AIM-120-C8中程空對空導彈及100枚AGM-88B反輻射導彈，以及相關制導部件等。這是美國總統拜登上任以來第9筆對台軍售，現已進入知會國會階段，預計最快一個月內生效。

在北京，外交部發言人毛寧強調，中方一貫堅決反對美國向中國台灣地區出售武器，敦促美方停止對台售武及相關軍事聯繫，停止為台海局勢製造緊張因素，中方將繼續採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權及安全利益。

AIM-120C-8為美軍現役最先進空對空導彈

台灣總統府、外交部對美方表示感謝，國防部則指出，美方今次出售的二型導彈，均為空軍已完備作戰能力的彈種，並針對部分功能強化升級，可有效捍衛空域應對解放軍威脅挑釁，亦彰顯台灣預囤作戰需求強化防衛韌性，「備戰而不求戰、自助而後人助」的自我防衛決心。

台灣傳媒介紹，「AIM-120C-8」為美軍現役最先進的中程空對空導彈，射程160公里，為首次售台，勢成台灣射程最遠空對空導彈。

今次武器供應商主要是美國軍火商雷神(Raytheon Missiles & Defense)和洛歇馬丁(Lockheed Martin)。中國商務部上月16日曾宣布，將雷神和洛歇馬丁列入不可靠實體清單，禁止兩者從事與中國有關的進出口活動等，並對兩者按《不可靠實體清單規定》實施以來對台軍售合約金額的兩倍作出罰款，要求自公布日起15天內繳清。