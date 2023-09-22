小德牧出世只有3隻腳被判安樂死　自強不息變身網紅警犬(有片)

內地河南南陽淅川特警大隊中有一隻特殊的警犬名叫「巴頓」，牠是一隻德國牧羊犬。原來牠天生只有3隻腳，出生後被醫生判定不合當警犬並建議將牠安樂死，但牠在人前展現出其父母警犬的基因，終特准加入警犬隊接受訓練，最終成為隊上相當有名且戰功彪炳的網紅警犬。

就在巴頓2個月大的時候，一名女子向警犬隊要求領養牠，警犬隊亦樂於巴頓往後有安穩生活。詎料幾個月後，女子又將巴頓送回，她並非棄養巴頓，而是發現牠具有明顯的警犬特質，女子指出，巴頓性格剛烈又脾氣暴躁，不願乖乖被圈養在家，甚至還會挑戰長輩，認為牠骨子裡根本流著警犬的血。女子與淅川特警隊領犬員討論後，決定特准讓巴頓訓練看看。

巴頓充滿正能量 感動網民

巴頓亦沒有令人失望，即使缺少一隻腳亦自強不息，在首次訓練的時候超乎常狗的反應能力讓領犬員們刮目相看，即使接著訓練再怎麼艱苦，牠也總是一副充滿活力不怕挑戰的樣子。巴頓就這樣接受了比一般狗狗強度更大的訓練，並成功通過警犬考試，正式加入警犬隊，而牠亦協助警員破獲許多案件，遇到通緝犯亦會毫不留情上前啃咬追截。

由於巴頓獨特的背景、出色的表現，逐漸成為淅川特警隊的優秀警犬主力，淅川特警隊將巴頓的成長史影片放上網絡，牠的正能量和勵志故事亦感動不少網民，令巴頓與男一隻同樣有特殊經歷、從流浪犬成為警犬的「巴萬」均成為隊中的警犬網紅。