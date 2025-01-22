山東男殺2人後潛逃　以假身分娶南韓女子後藏匿仁川　34年後才被捕伏法

山東殺人嫌犯王某富(右二)於2021年疫情期間被逮捕回國。（資料圖／翻攝微博）

中國山東一名男子殺死2名村民後潛逃，後來與一名南韓女子結婚後就藏匿於仁川。他在潛逃34年後於2021年7月被逮捕回中國，並判處死刑，官方證實已於20日伏法。

法院一審認定，被告人王某富作案後潛逃至北京市，以化名「龐偉」的身份在寧夏海原縣非法辦理了戶籍並獲取戶口遷移證，於2003年6月20日將戶籍遷移至河北省高碑店市並辦理了居民身份證。

經鑑定，兩名受害者均被用單刃尖刀刺破內臟致急性失血性休克死亡。

據瞭解，山東煙台市男子王某富於1987年間與2名村民，因蓋房發生糾紛。三人在王男新建房屋院內大吵並爆發肢體衝突，過程中王男持刀將兩人捅刺致死後潛逃。

據《紅星新聞》報道，從被害家屬委託律師獲悉，殺害兩人後潛逃34年的兇手王某富，已於20日上午被山東省煙台市中級人民法院執行死刑。

被告人先潛逃至北京非法辦理了戶籍並獲取戶口遷移證

利用偽造 身分和一名南韓女子結婚

2007年1月29日，王某富利用偽造的身分文件和一名南韓女子結婚，並隱瞞了自己真實身份和犯罪事實，偽造親屬關係證明，騙取赴南韓簽證。

2009年6月28日，王某富以「龐偉」的身份首次出境前往南韓，後又以「龐偉」的身份分別在2012年和2016年往返南韓和中國各一次，最後一次出境時間為2016年9月17日。

2021年7月8日，被告人王某富被公安人員押解回國，並於當日被刑事拘留。

案件一審以故意殺人罪判決王某富死刑，以偷越國境罪判處其有期徒刑6個月。宣判後，被告人提出上訴。二審駁回上訴，維持原判。

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