山東菏澤南站變「流量密碼」 網紅逼爆遭批群魔亂舞(多圖有片)

內地25歲「草根網紅」郭有才無學歷、無外表，最近卻憑在山東廢置的菏澤南站直播唱歌一炮而紅，個人抖音帳號7天內吸粉700萬，後來更衝上逾800萬。原本冷清的舊車站頓變「流量密碼」，大家一窩蜂湧去擠得水洩不通，有報道指單日人流量近百萬。除了打卡民眾，還有不少是前來直播「蹭流量」的網紅；有人標奇立異，如扮神話人物哪吒，也有人衣著性感扭腰跳舞，不少衣著騎呢。有網民批評情況如群魔亂舞。 「草根網紅」郭有才翻唱《諾言》帶紅菏澤南站 農村出生的郭有才在街上擺燒烤攤，網名「菏澤樹哥」。他4月17日於菏澤南站直播唱歌，梳了個復古油頭，穿上懷舊服飾，再加上泛黃濾鏡(有指那是藥片的包裝紙夾在手機鏡頭)，大玩昔日情懷，料不到因此成名。據悉，他每天上午10時於抖音直播，吸引不少民眾到場觀看，最火紅的是翻唱台灣舊歌《諾言》。於5月14日，郭有才僅開播10分鐘，線上人數達到100萬人次，整場直播獲讚超1.3億次，他確信自己火紅了，並感嘆這是他人生的巔峰時刻。他其後更被當地文旅局聘請為菏澤市文化旅遊推薦官。

除了是他的巔峰，相信那也是原本默默無聞的菏澤南站的火紅時刻。據統計，5月14日，菏澤南站接待旅客98萬人次。大量網紅前來直播，當地政府連夜加修完善基礎設施，包括鋪路、增設臨時網絡基站、公廁，並提升車站的接待能力和服務水準，還免費提供水和大鍋菜，希望通過這些努力將「流量」轉化為「留量」，讓更多的人瞭解菏澤、愛上菏澤。報道指，抖音生活服務資料顯示，5月10日至12日，菏澤抖音生活服務定單較去年增長215%，其中酒旅定單增長超6倍，餐飲、休閒娛樂定單增長超2倍。

網紅湧往菏澤南站直播

「有才妝」掘起 妝店老闆一天化三、四個 菏澤南站建於上世紀70年代末，是一座客貨兩運的火車站。1980年，第一列火車開進了菏澤，後來經歷鐵路大提速，菏澤南站退出客運歷史舞台。從此，菏澤南站逐漸沉寂。市民張先生的話說，這輩子，大半的時間都住在附近，除了街道兩旁的小店會有回頭客來光顧以外，平時都很安靜。誰能料想，一朝之間全國的視線都集中在這裡。 有化妝店鋪老闆娘稱，「好像從(5月)9日開始，人就多了。」她在這裡9年，只有過年才比較熱鬧，「最近天天有人在我家門口直播，我不煩，其實挺開心的。」老闆娘說，她的生意好了，還主動為外地遊客打折。中午，來自安徽的主播小陳來化「有才妝」。老闆娘用髮膠給他固定了髮型，還化了鬍子，說「靈魂就是鬍子，兩邊一定要往下。」最多的時候，一天她要化三四個「有才妝」。