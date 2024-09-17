山西女遊客爬上佛像大喊「老子是活菩薩」　網民：黑悟空上身(有片)

山西省朔州應縣木塔景區近日有一名猖狂女遊客，不僅罔顧公德爬上佛像叫囂，還大喊「老子是活菩薩」，影片引發關注。景區證實事件，指工作人員經勸阻無效，立即疏散現場其他遊客，同時撥打110、119報警。警務人員接警後迅速到達現場，將該女子帶離進行調查處置。

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事發於上周六(14日)中午約12時，一名女遊客在遊覽大雄寶殿期間大聲喧嘩，現場遊客及工作人員上前提醒勸阻，惟女遊客未有理會，突然衝到佛像台座強行爬上佛像大喊大叫。網上影片顯示，一名女子站在佛像上，大喊「哪來的我」、「老子是活菩薩」、「天王老子是誰，都給我跪下」等說話。