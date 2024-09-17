山西女遊客爬上佛像大喊「老子是活菩薩」　網民：黑悟空上身(有片)

山西省朔州應縣木塔景區近日有一名猖狂女遊客，不僅罔顧公德爬上佛像叫囂，還大喊「老子是活菩薩」，影片引發關注。景區證實事件，指工作人員經勸阻無效，立即疏散現場其他遊客，同時撥打110、119報警。警務人員接警後迅速到達現場，將該女子帶離進行調查處置。
綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，事發於上周六(14日)中午約12時，一名女遊客在遊覽大雄寶殿期間大聲喧嘩，現場遊客及工作人員上前提醒勸阻，惟女遊客未有理會，突然衝到佛像台座強行爬上佛像大喊大叫。網上影片顯示，一名女子站在佛像上，大喊「哪來的我」、「老子是活菩薩」、「天王老子是誰，都給我跪下」等說話。
工作人員疏散遊客 報警處理
影片曝光後，不少網民都質疑女事主精神失常，亦有人笑言：「黑悟空上身」、「生物多樣性」、「後面佛祖的表情也很到位」、「難為地藏王菩薩」。木塔管制中心表示，由於勸阻無效，工作人員立即疏散現場其他遊客，同時撥打110、119報警。警務人員接報後迅速到達現場，將該女子帶離進行調查處置。中心指：「我們始終倡議廣大遊客遵守公德、文明遊覽，我們也將不斷提升服務質量，力求遊客滿意舒心。」應縣公安局則稱，對於該女子的處理情況，不方便透露。