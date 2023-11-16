山西煤業公司大樓火災26死 習近平：嚴肅追究責任(更新)

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災，遇難人數增至26人，38人留醫治療，現時火勢已受控，當局正調查起火原因，事故多位責任人已被公安帶走助查。

國家主席習近平作出重要指示，要求全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，深入排查重點行業領域風險隱患，實際維護人民生命財產安全和社會大局穩定。

影片顯示，2樓火勢兇猛，還聽見巨大爆炸聲，整個樓面被熏黑。消防救援、緊急管理、公安、醫療等部門已第一時間趕赴現場進行緊急處置救援。