熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
中國
2023-11-16 16:59:01

山西煤業公司大樓火災26死 習近平：嚴肅追究責任(更新)

分享：
山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16)早上近7時發生火災，遇難人數增至26人，38人留醫治療，現時火勢已受控，當局正調查起火原因，事故多位責任人已被公安帶走助查。

國家主席習近平作出重要指示，要求全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任，深入排查重點行業領域風險隱患，實際維護人民生命財產安全和社會大局穩定。

影片顯示，2樓火勢兇猛，還聽見巨大爆炸聲，整個樓面被熏黑。消防救援、緊急管理、公安、醫療等部門已第一時間趕赴現場進行緊急處置救援。

山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災 山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災 山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災 山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災 山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災 山西省呂梁市離石區一間煤業公司的4層高聯建樓建築物，今日(16日)早上近7時發生火災

設更衣浴室與礦井相通

一名在煤業公司工作的員工指，發生火災的聯建樓內有更衣室、浴室、洗衣房、衣物烘乾機等設施，平時礦工出井後會在此換洗衣物。樓內還有一些會議室，員工並不在大樓內居住。該員工稱，影片中可以從樓外看到明顯明火的房屋屬於聯建樓的浴室，據他了解平時在樓內的人以礦工為主，「礦內幾乎隨時都有人換班。

一名前員工亦透露，發生火災的時間是早班煤礦工人上班時間，「6點半開始開會，開完會10分鐘就開始換衣服，換完衣服就下井，早班和夜班是早上7點半進行交班。」他指這是一棟多功能部門組合在一起的建築，有更衣室、浴室澡堂、會議室，還有許多其他部門。

Ad Block


 

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受