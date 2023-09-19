山西470名賓客參加婚宴近百人食物中毒 主辦人自責落淚：壓力好大

主辦喜宴的呂先生表示，中午用餐時大家都一切正常，沒人反應食物有問題，但是到了下午，陸續開始有人出現發燒、肚痾、嘔吐的症狀，最後總共有近百位親友食物中毒，年紀小的4歲，最大的七、八十歲，有些人住院治療，症狀輕的便拿藥自服。

內地山西臨汾曲沃縣一戶人家，在7日舉辦喜宴，邀請400多位賓客齊聚餐廳用餐同樂，沒想到飯局結束後，有近百位親友出現食物中毒的症狀，讓主辦喜宴的男子，流下自責的淚水。主辦喜宴的呂先生表示，中午用餐時大家都一切正常，沒人反應食物有問題，但是到了下午，陸續開始有人出現發燒、肚痾、嘔吐的症狀，最後總共有近百位親友食物中毒，年紀小的4歲，最大的七、八十歲，有些人住院治療，症狀輕的便拿藥自服。

中毒人士均與主辦人關係親近

發生這件事後，呂先生當天便馬上報警，他愧疚地摀臉痛哭，稱自己覺得很自責、壓力很大。9月18日，該間餐廳的工作人員告訴記者，目前餐廳已暫停營業，餐廳的食物都會留樣本，出事後第一時間已送交專業機構檢驗，檢測結果一切正常，中毒的都是和主辦人關係親近的，當天早上他們有在主辦人家中吃東西，和餐廳的食物沒有關係。曲沃縣市場監管局則表示，這件事引起了當地各政府部門的重視，將由衛體局、疾管中心、市場監督管理局三家機構聯合調查，溯源檢測。9月19日，曲沃縣市場監督管理局發佈公告，經過調查，2023年9月7日中午，在該餐廳參加宴席的人數約470人，自9月8日下午起至9月12日，曲沃縣人民醫院陸續接診腹瀉患者61人，其中9人住院，所有患者均有參加該場宴席的經歷。截至9月17日，所有就醫的患者均已痊癒，目前相關單位正在協同追根溯源，調查處理結果將及時向社會公佈。

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