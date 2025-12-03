工程師一個月14次上班時在廁所長留1小時被解僱 以生痔瘡為由上訴不果。（示意圖／photoAC）

一名在職14年的李姓工程師因「工作時間長時間去廁所」遭公司解僱後，不服氣兩度上訴法院。蘇州工業園區人民法院近日審理發現，李某一個月內高達14次待在洗手間超過1小時，單次滯留時間更接近4小時，最終透過調解化解勞資糾紛。

曾長留洗手間4小時

根據《現代快報》，李某2010年入職A公司。2014年雙方簽訂無固定期限勞動合約，李某並簽收確認2020版《員工手冊》。手冊規定未經審批擅離崗位超過一定時間視為曠工，半年內累計曠工3天及以上屬嚴重違紀，公司可立即解除合約。

但公司發現2024年4月至5月期間，李某在26個工作日內累計14次長時間超過1小時在洗手間內。公司多次聯絡未果，調取辦公室閉路電視證實後，以嚴重曠工為由徵得工會同意，與李某解除勞動合約。