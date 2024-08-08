巴黎奧運｜全紅嬋超越伏明霞登最年輕「三金王」　老家成打卡勝地

6日，中國跳水女將全紅嬋在巴黎奧運女子跳水10米高台決賽再度摘得金牌。7日，全紅嬋的老家廣東湛江人潮湧動，她的家門口成打卡點，還有人現場送禮，被全紅嬋的爺爺婉拒。

據多家內媒報道，17歲的全紅嬋在巴黎奧運中表現亮眼，職業生涯已累計3面金牌，超越「大師姐」伏明霞成為中國最年輕的奧運「三金王」。賽後，她的老家廣東省湛江市麻章鎮邁合村也再次火爆，成為新晉的打卡景點。

「水花消失樹」

7日，有網傳影片顯示，全紅嬋的老家已豎起她的廣告看板表示慶祝，還有不少孩童在看板前拍照紀念。

據此前《星視頻》等內媒報道，7月31日全紅嬋與拍檔陳芋汐在奧運女子雙人10米跳台決賽中奪金後，全紅嬋廣東湛江老家門口的樹木被取名為「水花消失樹」，近日該地點已成為熱門「打卡」景點，人氣居高不下。

7日的網傳影片顯示，有不少外地民眾專程到全紅嬋家門口的「水花消失樹」拍照打卡，人來人往十分熱鬧，甚至有不少攤販趁着人氣做起了生意，現場和菜市場一樣無異。