廣州中年男失業兼妻子患癌　創業賣涼拌魚皮翻身

廣東省廣州市一名男子，39歲時被工作17年的公司裁員，妻子又發現罹患乳癌，雙重打擊讓他一度懷疑人生，所幸他重新振作，在菜市場擺攤賣涼拌魚皮，並在網上分享創業故事，爆紅網絡。

投出幾百份履歷無回音

《央視新聞》報道，譚家志曾在一家大型媒體廣告公司工作17年，擔任華南地區客服總監，未料2021年遭到裁員，失去工作。就在他被裁前3個月，他的妻子聶汶璽被確診乳腺癌中晚期，需定期化療，只能辭職休養，接二連三的打擊，讓譚家志陷入嚴重焦慮，非常迷茫。

譚家志說，當時他投出幾百份履歷，薪水一降再降，卻沒有收到任何回音，甚至忍不住自責小時候「沒好好念書」：「如果我現在的心態放到小學，一定會成為學霸。」他說考慮過跑外賣、送速遞、開網約車，但仍希望從事一份有前景的工作，於是靈機一動，向在菜市場結識的友人學習做涼拌魚皮，擺攤販賣。