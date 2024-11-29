廣州中年男失業兼妻子患癌　創業賣涼拌魚皮翻身

廣東省廣州市一名男子，39歲時被工作17年的公司裁員，妻子又發現罹患乳癌，雙重打擊讓他一度懷疑人生，所幸他重新振作，在菜市場擺攤賣涼拌魚皮，並在網上分享創業故事，爆紅網絡。
投出幾百份履歷無回音
《央視新聞》報道，譚家志曾在一家大型媒體廣告公司工作17年，擔任華南地區客服總監，未料2021年遭到裁員，失去工作。就在他被裁前3個月，他的妻子聶汶璽被確診乳腺癌中晚期，需定期化療，只能辭職休養，接二連三的打擊，讓譚家志陷入嚴重焦慮，非常迷茫。
譚家志說，當時他投出幾百份履歷，薪水一降再降，卻沒有收到任何回音，甚至忍不住自責小時候「沒好好念書」：「如果我現在的心態放到小學，一定會成為學霸。」他說考慮過跑外賣、送速遞、開網約車，但仍希望從事一份有前景的工作，於是靈機一動，向在菜市場結識的友人學習做涼拌魚皮，擺攤販賣。
營業額翻了4倍
他透露，去年4月他在網上分享自己的創業故事，從第一天只賣出不到20盒，到後來2小時內全部賣光，如今每天營業額約有1,000元人民幣（約1，076港元），仍在持續穩定成長。
譚家志說，今年6月《南方都市報》報道他的故事，如今《央視》又找到他，讓他受寵若驚，營業額翻了4倍。他表示，如今只想把小店經營好，有更多時間陪伴妻子：「回看自己的失業經歷，那已經是人生上半場，現在是下半場，起碼還有一還有時間可以奔跑。」
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