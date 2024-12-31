廣州地鐵｜地鐵站出口似棺材 引爭議即拆除 網民諷「返工都要破地獄」

廣州地鐵花地灣站出入口近日進行翻新工程，但不少市民認為翻新後的出入口極似「棺材」，更有人調侃稱「返工都要破地獄」、「你不入地鐵誰入地鐵？」。爭議鬧大後，廣州地鐵表示已對該出口爭議部分建築進行拆除，被網民再諷「火化完了」。

該出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口，位於荔灣區。從外形上看，出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色，設計外形被廣州網民認為極似「棺材」，「不吉利，拆了好」、「像陰間列車入口」、「返工都要破地獄」、「生人都要破地獄，生人都有好多地獄，花地灣就有一個」、「破·地鐵」、「你不入地鐵誰入地鐵？」「棺材靈感，不得不說確實有特色」、「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎」、「設計師和負責審核那個都要拉去打靶」；又有人調侃稱「設計師應入地府」、「好生動啊，地鐵站走出的打工人猶如棺材怕出的行屍走肉」。

今早已拆除 網民再諷「火化完了」

花地灣地鐵站是廣州最早投入使用的地鐵站之一，今次裝修工程為舊站口翻新。昨晚花地灣站D出入口已經圍封，有工人拆除裝飾板，至今早已大致完成拆除工程，有網民再諷「火化完了剩個骨架子是吧」。

廣州地鐵工作人員介紹，該出入口設計靈感來源於木棉花花瓣，裝修完成後外觀將是圓柱體，設計顏色本應為木棉花的橙紅色，但因照片色差被呈現為深紅色。《澎湃新聞》報道，知情人士稱，該出入口翻新工程由第三方公司負責建設，尚未完工。當前的效果與最初的設計方案及顏色有不小的差異，因爭議大，已經拆除。

