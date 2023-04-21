廣州女面試遲到用假名仍獲聘　21天未準時上班被解僱反告公司

記者鄒慈芸／綜合報道

廣東廣州一女子因為上班多次遲到，被公司辭退，她不滿公司的補償方案，遂提起勞動仲裁，不過不知是否已養成遲到的習慣，她就連仲裁開庭當天，都遲到了16分鐘，讓所有人等她一個。

該公司領負責人表示，女子在面試當天，就遲到了一個小時，因為當時公司缺人，加上她的履歷上寫着有相關工作經驗4年，因此還是錄用了她，不料卻發生了後續一連串問題。