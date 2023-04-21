廣州女面試遲到用假名仍獲聘　21天未準時上班被解僱反告公司

記者鄒慈芸／綜合報道
廣東廣州一女子因為上班多次遲到，被公司辭退，她不滿公司的補償方案，遂提起勞動仲裁，不過不知是否已養成遲到的習慣，她就連仲裁開庭當天，都遲到了16分鐘，讓所有人等她一個。
該公司領負責人表示，女子在面試當天，就遲到了一個小時，因為當時公司缺人，加上她的履歷上寫着有相關工作經驗4年，因此還是錄用了她，不料卻發生了後續一連串問題。
女子常以各種理由遲到，屢勸不聽。（圖／翻攝白鹿視頻）
負責人指在女子入職後，便發現她的工作能力與履歷上所寫不相符，此外面試時還用了假名，再加上上班時她常常以各種奇怪的理由遲到，58天內有21天都未準時上班，多次告知後狀況仍未改善。因此在她上班第58天時，找她談了辭退的事情。
公司方面提出的是，當月算全薪，再多補償10天的工資，女子當下雖然答應，再寫離職證明時又突然反悔，要求公司賠償一個半月的工資，協商未果後便訴諸勞動仲裁。
女子常以各種理由遲到，屢勸不聽。（圖／翻攝白鹿視頻）
最後仲裁委員駁回了女子的申請，仍依照公司原有方案，按全薪工資發放，多補償十天的工資。仲裁結果出來後，該女子還在朋友圈詆毀公司和仲裁委員，公司報警後，警察對她作口頭警告才停止。
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