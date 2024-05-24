廣州好去處｜白鵝潭大灣區藝術中心登場　一站式睇展看劇聽音樂

若說廣州的文化地標，定必想到珠江新城一帶的廣東省博物館、廣州大劇院、廣州圖書館新館等，那裏毗鄰廣州塔，已成為熱門的文化旅遊熱點。

文章出處：「當代中國」網站

而在位處沙面島以南珠江河面上的白鵝潭，即將出現另一個文化新地標，那就是白鵝潭大灣區藝術中心了。它集美術館、非物質文化遺產展示中心、文學館於一身，是省內重點文化工程。亮麗的外型有甚麼特別的意思？打卡位又在哪裏？

鵝潭寫意 白鵝潭大灣區藝術中心三館砌出天鵝造型

夜空下，在白鵝潭商務區核心區的珠江前後航道交匯處海面旁，一隻巨型的「天鵝」閃閃發亮，熣燦的燈光令人着迷。它就是新建成的白鵝潭大灣區藝術中心了。

白鵝潭大灣區藝術中心是省重點文化工程，由中國工程院院士何鏡堂領銜，與華南理工大學建築設計院及廣東省建築設計院合作設計建成。套用何院士的話，就是「以文化巨輪、時光拱廊、鵝潭寫意、雲山藝境」為設計概念，將白鵝潭的歷史與嶺南特色融合在一起，呈現大灣區的文化風采。