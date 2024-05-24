廣州好去處｜白鵝潭大灣區藝術中心登場　一站式睇展看劇聽音樂

若說廣州的文化地標，定必想到珠江新城一帶的廣東省博物館、廣州大劇院、廣州圖書館新館等，那裏毗鄰廣州塔，已成為熱門的文化旅遊熱點。
文章出處：「當代中國」網站
而在位處沙面島以南珠江河面上的白鵝潭，即將出現另一個文化新地標，那就是白鵝潭大灣區藝術中心了。它集美術館、非物質文化遺產展示中心、文學館於一身，是省內重點文化工程。亮麗的外型有甚麼特別的意思？打卡位又在哪裏？
鵝潭寫意 白鵝潭大灣區藝術中心三館砌出天鵝造型
夜空下，在白鵝潭商務區核心區的珠江前後航道交匯處海面旁，一隻巨型的「天鵝」閃閃發亮，熣燦的燈光令人着迷。它就是新建成的白鵝潭大灣區藝術中心了。
白鵝潭大灣區藝術中心是省重點文化工程，由中國工程院院士何鏡堂領銜，與華南理工大學建築設計院及廣東省建築設計院合作設計建成。套用何院士的話，就是「以文化巨輪、時光拱廊、鵝潭寫意、雲山藝境」為設計概念，將白鵝潭的歷史與嶺南特色融合在一起，呈現大灣區的文化風采。
白鵝潭大灣區藝術中心高度達78.5米，地上樓高11層，地下有2層，由廣東美術館、廣東非物質文化遺產展示中心、廣東文學館三館組成，順序由高至低排列，中間有特大的拱形長廊將三館連結在一起。航拍下，它就像一隻純白天鵝躺在水面上，又像一艘停泊在岸邊的「時代文化巨輪」。晚上亮燈後，天鵝的優美姿態與巨輪的氣勢，格外迷人。
首個大型釉面陶瓷幕牆 能作戶外電影銀幕
除了造型獨特，白鵝潭大灣區藝術中心的建築用料也別具心思。建築主體首次大規模使用定製釉面陶瓷板和釉面玻璃作為幕牆，陶瓷是中國傳統工藝，同時亦具有良好的隔熱效果。陶瓷幕牆的隱密處裝有投影燈，利用塔樓外牆和大小曲面，就能像巨型電影銀幕一樣播放視頻，帶來視覺的震撼，必將成為新的打卡熱點。
中心內部的天花板、牆面及地面則鋪上以天然大理石為主體作裝飾，整個空間融和了傳統文化與時尚美感。
廣東美術館 滙集中外文化作品
白天鵝的鵝頸部分的，就是樓高11樓的廣東美術館。這裏展陳面積達到1.9萬平方米，比香港藝術館的展覽空間多近一倍。廣東美術館配置有一個能夠容納350人的大展廳，能夠滿足中外作品展發布、國際化報告、文藝演出等項目。
廣州最大非遺劇場 聲樂效果達大劇院標準
天鵝的「身軀」，就是廣東非物質文化遺產展示中心了。這裏有廣州最大及最先進的非遺劇場，天花和牆身均採用特殊材料，達大劇院、音樂廳等聲學標準。場地能同時容納超過500人，是開展傳統音樂、戲曲、舞蹈等類別非遺項目的新地標。
廣東文學館 光影藝術沉浸式體驗中國文化
天鵝的臀部就是廣東文學館了。廣州是海上絲綢之路的發源地，白鵝潭的發展是海絲文化的縮影。這裏計劃打造成為粵港澳大灣區和「21世紀海上絲綢之路」文學大本營，備有超多光影幕牆沉浸式講述各種中國文化故事，同時又設有文學小劇場，擬邀請劇團舉辦表演，不定期策劃紀錄片展映、中外文學外作改編影片等。
中庭超長拱廊 親水平台飽覽珠江美景
白鵝潭大灣區藝術中心在三樓設置共用中庭，連通三館。這裏有4個花園，可觀賞珠江美景、眺望沙面島及廣州塔等地標，是必到的打卡點。
不容錯過的，還有藝術中心外圍沿江設計了一道親水平台，站在當中可以遠眺對的沙面公園、白天鵝賓館、洲頭咀公園等珠江沿岸美景。
白鵝潭大灣區藝術中心
2024年5月1日開館
交通：地鐵芳村B1出口
門票：免費
預約：微信小程序搜索「白鵝潭大灣區藝術中心」
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