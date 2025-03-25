廣州賞花｜宮粉紫荊/油菜花/波斯菊　解鎖「花城」春日密碼（附地址）

廣州三大賞花熱點 宮粉紫荊/油菜花/波斯菊 解鎖「花城」春日密碼

廣州海珠國家濕地公園：花種繁多 3.2公里粉色仙境必看 踏入3月，廣州海珠國家濕地公園的宮粉紫荊花海已進入全盛期！ 由現在起至清明前， 長達3.2公里的粉色宮粉紫荊長廊是賞花好去處！位置就在石榴崗河兩岸，沿岸數千株宮粉紫荊帶如煙似夢，粉白花朵隨風飄送，走在當中，「花瓣雨」簌簌而下，石板路秒變「粉色星河」，美得可以。 在海珠湖花畔塔影，還藏有一片達13,000平方米的波斯菊花海。3月下旬開始，繁花盛開，緋紅與碧綠交織，每一幀都是浪漫電影的定格，等待着鏡頭來捕捉。

在天龍橋下，大片虞美人爭妍鬥麗。有純白如雪的、有橘紅似火的、有粉嫩如雪的，每一朵都是大自然的精心雕琢，令人目不暇給。 廣州海珠國家濕地公園 地址：海珠區新滘中路168號 交通：地鐵18號線龍潭站D出口

東涌鎮官坦農業公園：9萬平米油菜花田 必打卡「少女塔」 位於南沙區的東涌鎮官坦農業公園，盛大的油菜花海已成為網紅賞花打卡的熱點。佔地達140畝（約9萬平方米）的東涌鎮官坦農業公園，本身是廣州少有的七彩油菜花種植基地，黃的、橙的、粉的、紫的、白的，多種顏色形成了一片少有的七彩油菜花海，非常壯觀。

這裏的油菜花有成人那麼高，市民可以走在花海當中，感受被七彩油菜花包圍的快感。公園內有一道由旋轉樓梯打造而成的「少女塔」，站在塔頂欣賞花海，視野更震撼。 園內還有由七彩貨櫃箱設計而成的市集，有咖啡、小吃，以及農產品發售。東涌鎮官坦農業公園毗鄰香港科技大學（廣州），是一個以自然生態田園為主題的公園，園內每年進行油菜花、向日葵等輪作，色彩豐富而美麗。 東涌鎮官坦農業公園 地址：廣州南沙區沙灣水道東涌鎮 交通：廣州地鐵4號線東涌站A出口，打車3分鐘

海珠區洲頭嘴公園：黃花風鈴木 滿樹繁花不見針 廣州的黃花風鈴木每年都是美得像畫，而且很容易就能看得到。在廣州市中心便有一道絕美的黃花風鈴木花海，非常值得去看，說的就是位於廣州市海珠區的洲頭咀公園了！ 在靠近地鐵八號線同福西站，沿珠江後航道邊上的環形馬路兩旁，金光燦燦的黃花風鈴木夾道綻放，非常漂亮。車輛經過處，與黃花風鈴木構成美麗的圖畫，為繁忙的都市添上詩意，是必到的打卡位。