廣東國家級保育動物｜深圳內伶仃島獼猴密度全球最高 江門小鳥天堂樹鳥相依

遊歷粵港澳大灣區，除了推陳出新的城市建築和文化產業外，不少重點保育的自然生態秘境，同樣值得我們漫遊細賞。 上次推介了賞花秘境，這次帶大家尋訪大灣區的國家級保育動物，來個近距離接觸，欣賞它們獨特之處。 文章出處：「當代中國」網站 江門小鳥天堂國家濕地公園 樹鳥相依的美麗風景線 河中一個泥墩上面的一棵榕樹，經歷數百年的持續繁衍生息，枝葉竟覆蓋一萬多平方米，形成千萬隻鳥類棲息的容身之所。1933年，當著名文學家巴金乘船遊覽時，被這個新會獨有的雀鳥與榕樹相依的和諧景象所打動，寫下散文《鳥的天堂》，自此該處得名「小鳥天堂」。

小鳥天堂於2002年重新規劃擴建，佔地40萬平方米，以獨特的鳥類生態風景為主題景區，更是着重維護生態平衡，建設鳥區和人文生態景觀區，讓遊客可以觀賞到雀鳥展翅飛翔的美態。2021年，小鳥天堂成為國家濕地公園，2023年更躋身國家4A級旅遊景區。 若想觀鳥，小鳥天堂國家濕地公園可說是首選之地，共有15目35科105種野生鳥類，其中國家二級保護鳥類9種，省級重點保護鳥類19種，尤以野生鷺鳥居多，有蒼鷺、池鷺、牛背鷺、白鷺、夜鷺、大白鷺等，常年有超過三萬隻鷺鳥棲息，是華南地區最大鷺鳥棲息地。 除了鷺鳥，還有鵲鴝、大山雀、白頭鵯、紅耳鵯、暗綠繡眼鳥、絲光椋鳥、白胸悲翠、珠頸斑等近40種鳥類棲息。而最令人期待的畫面是，每天清晨和黃昏時份，鳥兒成群結隊，或百鳥出巢，或百鳥歸巢，俱為奇觀。 延伸閱讀：守護「小鳥天堂」 江湛鐵路建全球首個高鐵隔音屏障 深圳內伶仃島 全球密度最高的獼猴王國 位於深圳的內伶仃島，原名零丁山或伶仃山，因南宋文天祥的詩作《過零丁洋》中一句「零丁洋裏歎零丁」而聞名於世。

內伶仃島面積5.54平方公里，是內伶仃福田國家級自然保護區的重要組成部分，亦是深圳面積最大和生態保護最完好的海島，被評為「廣東十大最美海島」之一。 島上最主要保護對象是國家二級保護動物獼猴，現時約有23個猴群，總數約1,200隻，屬世界罕見獼猴種群，是本地原產獼猴，種群基因庫科學價值高。而內伶仃島亦是全球獼猴種群密度最高的區域，故獲得「獼猴王國」的稱譽。 除了獼猴，內伶仃島還有水獺、穿山甲、黑耳鳶、虎紋蛙、蟒蛇等重點保護動物。 佛山潭黎水庫 一級保育動物黿的繁殖地 若想有緣看到國家一級保育動物「黿」（廣東話讀音：「元」），就要到佛山潭黎水庫一遊。黿，是一種誕生於兩億年前的史前爬行動物，被列為一級水生野生保護動物，素有「水中大熊貓」的稱號，是珠江以至長江以南水生生物保育的旗艦物種。

惠州羅浮山 尋訪瀕危五色鳥 惠州羅浮山，又名東樵山，是廣東道教名山，也是國家重點風景名勝區和避暑勝地，被稱為「嶺南第一山」。北宋名家蘇東坡曾有「羅浮山下四時春」的名句，因此令羅浮山廣為人知。2013年，羅浮山景區更成為惠州市首個國家5A級旅遊景區。 遊羅浮山，很多人都為一睹其三大特色：奇峰怪石、飛瀑名泉和洞天奇景，但其實羅浮山還有特色之處，包括山上的空氣好，曾被中國中國氣象服務協會評為「中國天然氧吧」，還有森林覆蓋率達96%以上，既有人工栽植的荔枝、龍眼、楊桃等果樹，也有樟科、金縷梅科、山茶科等原始自然植被，以及沉香、廣藿香、何首烏等藥用植物逾1,200種，因而羅浮山又稱為藥王山，景區並策劃給合中醫藥和健康養生的特色養生旅遊路線，帶動旅遊發展。 除此以外，羅浮山上更有一種現今極為少見，已被列入《世界自然保護聯盟瀕危物種红色名錄》的雀鳥，名為五色鳥。

何謂五色鳥？古時它被稱為吉祥之鳥，其全身為青色，頭部至頸部有五色，代表道教五方土，也稱五德。五色鳥，也稱五色雀，俗稱「丹鳳」「小鳳凰」，據稱它對氣候雨天晴天都很敏感，當大旱時，若見到它，就知道快將下雨；當經常下雨的日子，看見它，就知道快將放晴。 羅浮山景區的自然環境保存完整，適合各種野生動物棲息繁殖，因此遊人常能看到各式鳥類等野生動物，而近年來，珍稀的五色鳥也經常在羅浮山出現。至於你能否一見五色鳥？心誠則靈，盼願望成真。 最後，要溫馨提示大家，當面對任何受保護動物，都應緊記保育守則，宜遠觀不宜觸摸它們，也不能取走、損害或故意干擾受保護野生動物的巢或蛋，以免影響生態平衡。