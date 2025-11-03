廣東多人在水庫放生大量貓 目擊者：有貓溺斃

廣東省清遠市的迎咀水庫發生令人髮指的放生活動。網民上周六(1日)上載一段短片，稱有民眾在水庫旁放生約1,000隻貓，放生者聲稱貓是從餐館裡救出來的。片段可見有貓在恐慌下跳進水裡，有報道指部分貓不幸溺斃。也有人撈起水裡的貓，指牠已不懂爭扎。有網民稱，放生貓會破壞生態，跳入水庫中的貓一旦死亡，也會污染水源，這是「偽善」放生。

放生貓｜過去放生釀60貓死亡 餓成皮包骨 影片拍攝者表示「11月1日兩車貓已經到達山(上)準備卸貨」，影片中有2輛大卡車裝滿了貓籠，工作人員正一籠一籠往下搬，稱「今天放生貓5,444斤、共1,120隻」。內媒報道，原來在去年8月該水庫也出現大量被放生的貓，不少貓餓成皮包骨，甚至染上貓瘟。點算發現死了近60隻貓，活下來的100多隻被送到了救助站。