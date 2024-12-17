張家界人猴大戰互毆　網民：終於有人出手(有片)

湖南知名景點張家界國家森林公園爆出人猴互毆事件。有遊客為保護隨身包包，與企圖偷包的「大聖爺」大打出手，遊客勾拳連轟又出腳踢，將猴子打得無還手之力，最終要落荒而逃，跌出欄杆外。網民從遊客的架式估計，當事人應是練過格鬥。
綜合《極目新聞》等內地媒體報道，事發於12日張家界國家森林公園景區，一名頭戴白色帽、穿黑色羽絨服的男子，和一隻站在欄杆上的猴子對峙，氣氛緊張。男遊客率先出手，幾度揮拳攻擊猴子，逼得猴子跳到欄杆外圍閃避，當猴子攀上欄杆後，男遊客又再出勾拳，猴子曾企圖還擊，但未有打中，在男子連環揮拳，猴子被逼退到欄杆最底層，男子再出腳踢向猴子，結果成功將牠驅離，保住包包。
景區：人猴均無受傷
張家界國家森林公園黃石寨索道工作人員易鵬飛表示，事情發生在黃石寨五指峰，一隻獼猴看到一名遊客手上提的包，以為裡面有吃的，就把包包搶走，那受害遊客也不甘示弱，「就跟那個猴子打起了拳擊」，人猴均無受傷。工作人員表示，野生獼猴雖然非常可愛，但還是有一定的危險性，盡量不要去投餵牠，保持一定的安全距離。事件曝光後引起網民紛紛大讚：「終於有人出手」、「是正當防衞」、「誰說猴子可愛，我上次被搶去包包」、「張家界的猴子都很厲害的，會追你搶袋子」。