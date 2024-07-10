微博小紅書湧現「去香港買油」　內媒驚揭油罐車裝化工油又裝食用油

內地再爆食安風波，傳媒日前揭發「油罐混用」事件震驚各界。報道指，有油罐車司機卸下煤油後沒有按規定清洗油罐，便去糧油公司裝運食用油。事件在社交網微博和小紅書引起熱議，有人認為是繼三聚氰胺「毒奶粉」事件後另一重大食安事故，並引發網民號召「去香港買油」。據悉，中國國務院食安辦等多部門已開始聯手調查今次「混運」事件。 內媒《新京報》記者5月展開調查報道，稱在5月21日拍到一輛罐車駛入河北燕郊一家糧油公司，之後滿載三十多噸大豆油離開。但這輛滿載食用大豆油的罐車，3天前才剛將一車煤製油從寧夏運到河北秦皇島，卸油後並未清洗儲存罐，就直接來裝上食用大豆油運送。

「混運」業界公開秘密 報道指煤製油是一種由煤炭加工而來的化工液體，如液蠟、白油等。有罐車司機向記者透露，食品類液體和化工液體運輸混用且不清洗，已是罐車運輸行業裡公開的秘密。《新京報》引述專家稱，混用又不清洗，殘留物勢必會對食用油造成一定的污染，運輸食用油應該專車專用。專家又指煤製油主要是碳氫化合物，其中含有的不飽和烴、芳香族烴、硫化物等成分影響人體健康，可能導致中毒。 有司機表示，單次洗罐的成本少則三、五百(人民幣)，多則八、九百。在運費逐步降低情況下，運輸食用油的罐車不僅做不到專車專用，許多罐車為了節省成本，甚至連罐體都不清洗。有從事業界十多年的罐車司機向記者稱，若卸完煤製油不洗罐的話，通常罐內會殘留數千克到十幾千克不等的煤製油，「洗罐一般都要用梘水，洗完再高溫蒸罐，這樣才能洗得相對很乾淨，如果只是普通水洗也會有一些殘留」。