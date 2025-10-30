恐龍復活有望實現？內地科學家於國際研討會預言有可能

10月28日起於上海舉行為期4日的「中國恐龍：從科研探索到科學教育」國際研討會，20多名全球頂尖古生物學家共同探討古生物學的突破方向與未來圖景。關於恐龍「復活」成為現場採訪焦點。中國科學院院士徐星表示，隨著現代生物技術的進步，未來有可能「製造」出活著的恐龍，儘管這些恐龍可能與古代的版本存在差異，但在外觀和行為上可能相似。

技術進步 可更精確重建恐龍外貌

《澎湃新聞》報道，徐星指出，內地在恐龍研究領域的地位已經名列世界之首，許多關於鳥類起源的研究成果更是全球主要貢獻者之一。隨著科技的發展，恐龍復原技術已經取得顯著成就，科學家們能夠相對精確地重建恐龍的外貌。