愛奇藝帳戶意外增值到2043年　男子要求退款幾經波折

「再怎麼喜歡看劇，也不可能一次充20多年會員吧？我房貸按揭才30年！」河南省許昌市一名男子爆料，名下的愛奇藝會員帳戶竟意外續約到2043年，他要求退費卻陷入僵局。

綜合傳媒報道，這名黃姓男子表示，自己平時幾乎不追劇，最近在家看影片時，意外發現帳戶仍出現廣告，進一步查看會員資訊才驚覺，「黃金會員到期時間顯示是2043年9月22日，我整個人都愣住了。」

因優惠 多次購買年費方案

他指出，「我心想不對啊，我怎麼可能一次充這麼久？」詢問家人後才得知，早在2017年至2018年間，家人因平台優惠活動，多次購買年費方案，「那時候覺得便宜，一下子就充了很多年，但誰知道會直接充到20多年後。」黃男無奈地說，「會員25年，我到時候都50多歲了，還有必要嗎？我是多熱愛愛奇藝，還是愛奇藝對我多好？」