成都商場10米高聖誕樹變「火炬」　疑路人丟煙頭釀禍

25日聖誕節當天，四川省成都一家百貨公司的巨型聖誕樹竟意外起火，相關影片在網上瘋傳。據悉，起火原因疑為一名路人經過時亂丟煙頭，目前當地消防部門已介入調查。

迅速吞沒整棵樹體

據內媒《揚子晚報》26日報道，25日晚上8點多，有多名內地網友發布影片，稱四川省成都三利廣場的巨型聖誕樹着火。網傳影片顯示，該聖誕樹約兩層樓高，位於底層廣場，火焰從側面開始燃燒，迅速吞沒整棵樹體，伴隨濃煙滾滾，火勢十分驚人。現場有不少顧客遠遠觀看，並拿手機拍攝。幾分鐘後，有多人持滅火器將火撲滅。

據該百貨公司先前發布的官方資料，該聖誕樹為「10米高彩燈聖誕樹」，位於三利廣場天府789街區B1層廣場，於7日晚上7點亮燈，25日晚的這場大火將它燒到只剩「骨架」。