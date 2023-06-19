房子空置兩年被衣櫃封死大門 鄰居打通自住疑「一屋兩賣」

記者李宗芳／綜合報道

房子買了兩年沒住，竟被鄰居封門打通入住！大陸遼寧有網友向媒體爆料，稱其因疫情關係遲未入住新房，沒想到近日回去一看超崩潰，大門已被衣櫃封死，懷疑鄰居打通入住，於是報警處理，警方調查後稱因開發承建商拖欠鄰居錢款，故將該房抵押其鄰居，涉「一屋兩賣」建議循司法途徑解決。

鄰居打通房間自住

據《九派新聞》報道，遼寧朝陽一名于女士網上發影片稱，自己現在生活在另一個城市，這兩年由於疫情和孩子的原因就一直沒去新房，來看時才發現房門已被衣櫃堵住，「鄰居家的監視器和手機連著，他應該知道我們來過，但一直不接電話，派出所也聯繫不上他。」18日晚於女接到警方反饋電話表示，該房子已確認被鄰居打通自己使用，於女提供其與警方對話錄音，稱該房並不是單純地把門封上了，裏面已經裝修過被住上了。警員表示，該房涉嫌一房二賣，由於承建商拖欠鄰居錢款，故此抵押于女房子給鄰居，對方手中沒有房產證，建議于女走司法途徑進行處理或找建商進行協調。于女表示，自己是想友好協商解決但無法與其取得聯繫，沒有其個人資訊，即使想走司法途徑也不知道該如何起訴。

于女19日二度發聲，稱關於房子的產權自己兩年前就曾打過官司，法院判決房子歸屬自己。記者查證該案判決書，2018年7月4日，于女士與被告朝陽九鳳房地產開發有限公司簽訂三份合約，三份合約中包括涉事的1402房。經法院審理認為，于女士主張與被告九鳳公司之間的房屋買賣合同有效，該院予以支持。關於于女鄰居龐某對案涉房屋的權屬爭議，法院認為如龐某認為其權益受到侵害，可向被告九鳳公司另行主張權利。目前，于女士表示在上一次訴訟中花費了大量金錢和精力，只希望房子恢復原樣歸還自己，或者鄰居將其買下。

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