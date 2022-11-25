打擊疫情等方面謠言 網信辦：處置逾5400個網絡帳號

中央網信辦昨通報，針對近期疫情防控、突發案件事件、社會民生等方面謠言，微博、騰訊、抖音、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣等重點網站平台，共處置傳播網絡謠言帳號5,400多個，第一時間追溯源頭並關閉首發帳號，有力打擊造謠傳謠行為。中央網信辦同時通報第三批12項首發謠言典型個案，其中2項與近期備受關注的疫點河南鄭州富士康有關，分別是「富士康鄭州科技園726房發生死亡事件」及「鄭州富士康員工因疫情管控起衝突，把工作人員殺死」，首發者分別為抖音帳號「焦作小姐姐」及快手帳號「忠哥(漂泊的心)」，其中「726房死人」相關片段為惡意拼湊剪輯，現場無人死亡，而「因疫情管控殺人」實際是兩名員工個人糾紛，其中一人受輕微傷，無人死亡。

