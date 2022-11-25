打擊疫情等方面謠言 網信辦：處置逾5400個網絡帳號

中央網信辦昨通報，針對近期疫情防控、突發案件事件、社會民生等方面謠言，微博、騰訊、抖音、快手、百度、嗶哩嗶哩、小紅書、知乎、豆瓣等重點網站平台，共處置傳播網絡謠言帳號5,400多個，第一時間追溯源頭並關閉首發帳號，有力打擊造謠傳謠行為。中央網信辦同時通報第三批12項首發謠言典型個案，其中2項與近期備受關注的疫點河南鄭州富士康有關，分別是「富士康鄭州科技園726房發生死亡事件」及「鄭州富士康員工因疫情管控起衝突，把工作人員殺死」，首發者分別為抖音帳號「焦作小姐姐」及快手帳號「忠哥(漂泊的心)」，其中「726房死人」相關片段為惡意拼湊剪輯，現場無人死亡，而「因疫情管控殺人」實際是兩名員工個人糾紛，其中一人受輕微傷，無人死亡。
鴻海道歉：會按約定發放薪酬
另外，鄭州富士康工人周二晚與警方爆發大規模衝突(圖)，據報主要是新入職工人抗議公司無按承諾支付補貼及擔心受感染。富士康母公司鴻海昨發聲明道歉，稱新員工入職流程出現「技術性失誤」，即電腦系統輸入錯誤，承諾實際薪酬會按約定及招聘海報發放，又強調會尊重員工回鄉意願並提供關懷補助。河南前日新增695宗本土感染，鄭州佔674宗。鄭州今日零時起以5天時間「打一場疫情防控殲滅戰」，在主城區實行流動性管理，每日做核酸檢測，其中高風險區「足不出戶」，其他區域「非必要不外出」。