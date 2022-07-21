扯髮強拖女子入酒吧廁格 河南男涉猥褻罪被刑拘(更新)

【更新】澎湃新聞引述權威消息來源指，男女事主一行四人(兩男兩女)從開封到鄭州遊玩，男女事主並非情侶，女事主只有16歲，兩人在廁格中爭吵，女事主指控男事主暴露生殖器。片中踢門的黑衣女子為同行的第二名女子。

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內地社交平台近日流傳一段發生在上周六深夜的閉路電視畫面，一名女子突然從一個廁格撲出，外套被身後的男子扯脫，長髮亦隨即被男子扯著，一路拖向廁格。女子極力掙扎並向洗手盤邊多名男子求救，甚至拉著其中一名男子的手，惟幾名男子未積極救人。最後一名叼著香煙的黑衣女子走入廁所踢門，幾名男子見狀亦合力出腳，將廁格門踢開，涉事女子隨即趁機逃離現場，涉事男子則未有再追，拉著褲頭從廁格走出。

男事主供稱兩人是情侶 警方一度放人

如此暴力甚至可能涉及強姦的場面引起大量網民關注。內地《新京報》周二晚引述消息指，經調查，男女事主當晚一同前往娛樂場所飲酒後，「在衛生間發生矛盾」。「上游新聞」則引述河南鄭州中牟縣委主要負責人指，事發現場為當地一間酒吧，事發後有目擊者報警，警方立即趕到現場，帶走男女事主及知情者調查，男事主供稱與女事主是情侶，隨後警員讓兩人離開，未料事件周二在網上發酵，警方遂於當晚再傳喚男女事主，徹查兩人關係，同時研究如何定性男事主的暴力行為，涉事酒吧則停業整頓。

知情者指男女事主疑似廁格gathering

上游新聞還引述「接近受害女子」消息人士指，男女事主均在開封工作，關係較為密切，事發當日兩人一起到中牟遊玩，在食肆內喝酒後，再前往酒吧玩樂、喝酒，然後一同進入一個廁格，惟進入廁格後兩人發生矛盾，受害女子離開廁格，男子就以暴力手法將其拖回廁格。

澎湃新聞：男事主涉暴力拖拽女子及在其面前脫褲小便

警方周三下午通報，27歲姓李男事主涉刑事犯罪，已被立案並採取刑事強制措施。「澎湃新聞」晚上引述消息指，李男因涉嫌「猥褻罪」被刑事拘留，「違法行為有：暴力手段拖拽女生，在隔間內當著女子面脫褲小便」。