拋圈圈攤位瑪莎拉蒂大獎　由山東漢3小時狂掟8000圈奪得(有片)

河南商丘柘城縣的夜市，早前有遊戲攤位開出價值170萬元人民幣(下同)的瑪莎拉蒂作為拋圈圈大獎，不少民眾被吸引前來挑戰。山東一名男子得知消息後，驅車到來豪擲2,000元購買遊戲圈圈，3個小時內連擲近8,000個圈圈後，成功圈中該輛瑪莎拉蒂，獲得該車1年的使用權。

綜合《九派新聞》、《荔枝新聞》等內地媒體報道，山東濱州王先生在得知有拋圈圈以瑪莎拉蒂作為大獎，驅車600公里趕到商丘，於上周五(14日)買了2,000元圈圈，花近3小時，僅有中途喝了一瓶能量飲料，幾乎沒有休息，狂擲8,000個圈圈，終於成功圈中。王先生於15日表示，他將獲得該車1年的使用權，但由於攤主仍需繼續營業，將車取下的工程量較大，未來他可能會與攤主商議，將這1的使用權換成現金。