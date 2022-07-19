拍蒜斷刀｜張小泉斬骨刀斬雞斷柄 網民借總經理言論嘲「切法不對」

中華老字號刀剪品牌張小泉「菜刀不能拍蒜」引發的風波仍未平息，有網民翻出張小泉總經理夏乾良早前宣稱「中國人切菜方法不對」、「中國人刀工不及米其林(米芝蓮)廚師」的訪問片段後，網上湧現「數典忘祖」、「脊樑和膝蓋骨斷了」、「侮辱全體中國人，侮辱中國幾千年的飲食文化」等批評。夏乾良昨晚急急道歉，沒想到今日又爆出「張小泉斬骨刀斬雞斬斷柄」事件。
張小泉總經理道歉 稱國內買刀5年內斷可換新
夏乾良周一晚上分別在微博和抖音發表文章和短片道歉，強調是片段不完整造成公眾極大誤解，但亦承認自身言論不當。與此同時，夏乾良發起「斷刀召集令」，即時起凡是國內購買的菜刀，包括張小泉品牌及指定同行品牌，若在過去5年內斷開，張小泉都可以按類似款式和相應價值換新刀。
網民隨即開罵，「誰會把斷刀收著啊，這波召集令簡直是莫名其妙」、「挨打要立正，有錯就道歉。這召集令甚麼鬼，感覺是在繼續羞辱消費者」。江蘇蘇州鮑先生則公開短片，指今年5月用張小泉斬骨刀斬雞脾時，木製刀柄與刀身之間的連接位斷開，刀身飛彈到一旁，幸無傷到任何人，「我就正常做個菜而已，(刀)買了有一年多一點吧……我看了一下(刀柄接位)裡面挺細的，我感覺剁刀的話做成這樣細的話，是不是太不結實」。
網民：不能拍蒜不能剁雞 張小泉的刀能幹嘛？
網民紛紛諷刺，「切法不對」、「雞：怪我太硬了」、「不能拍蒜，還不能剁雞腿，把我弄迷茫了，這個刀到底能幹嘛？」有網民就回應稱，「當然是買回家供著啊，又不是米其林廚師」。還有網民表示，「真的感覺太驚險了，這可是刀呀，這麼容易就斷了」、「這很明顯是質量問題」、「這樣質量的很容易死人的。封殺吧」、「拍蒜的是切片刀，這個是斬骨刀，雙雙陣亡，就差廚師刀和水果刀了」、「有沒有可能是不會用刀，用刀之前應該先去米其林培訓幾天」。
張小泉總經理：網傳短片不完整
說回夏乾良因「中國人切菜方法不對」而作出的道歉，他是就「自身的不當言論對消費者理解造成的錯誤引導」道歉，強調網傳片段是「很久之前的採訪視頻」，而且並不完整，「我不能說他斷章取義，我只能說他沒有充分地描述當時的全面情況，而且視頻首發的標題和真實的情況，我們認為差距是比較大的」。
夏乾良憶述，訪問期間，記者提到張小泉有一款入門級刀具比較暢銷，遂詢問該款刀具的創新之處、創新理念從何而來，以及如何讓消費者知道和熟悉，當時自己並無任何意圖去指責中國人不會切菜，或者冒犯消費者的意思，原本想表達的是，「或許我們可以想像這麼一個場景，如果刀具前面能夠有一個斜角，跟我們中國原先的一般的菜刀有一些區別，那麼是不是證明你菜刀的使用是錯的。在食材切割的時候，它就會有一個相對的支點，就這樣便於我們中國消費者穩定手勢」。
張小泉總經理：受米芝蓮廚師刀法啟發再創新
至於為何要舉米芝蓮廚師作為例子，夏乾良稱，當時想表達的是，「我們從那些(米芝蓮廚師的)手勢上吸收了一些經驗，融到了中式菜刀的創新當中，這樣的一個改動對於入門級的消費者來說，它整個刀具的使用就會更加輕巧順手」，而另一個爭議點「消費者教育」，其實在企業中是「比較中性的詞彙」，自己想表達的是，「張小泉作為行業的領導者品牌，有義務把各種各樣好的工具推薦給中國消費者」。
張小泉總經理：訪問原片成「過期物料」暫無法找到
內地「觀察者網」記者問夏乾良能否公開完整訪問片段，但夏乾良表示，與當時做採訪的媒體溝通後，發現原片已成「過期物料」，暫時無法找到，「這一點當時我們做得比較疏忽，也沒想到會發生這樣的誤解」。