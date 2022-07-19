拍蒜斷刀｜張小泉斬骨刀斬雞斷柄 網民借總經理言論嘲「切法不對」

中華老字號刀剪品牌張小泉「菜刀不能拍蒜」引發的風波仍未平息，有網民翻出張小泉總經理夏乾良早前宣稱「中國人切菜方法不對」、「中國人刀工不及米其林(米芝蓮)廚師」的訪問片段後，網上湧現「數典忘祖」、「脊樑和膝蓋骨斷了」、「侮辱全體中國人，侮辱中國幾千年的飲食文化」等批評。夏乾良昨晚急急道歉，沒想到今日又爆出「張小泉斬骨刀斬雞斬斷柄」事件。

張小泉總經理道歉 稱國內買刀5年內斷可換新

夏乾良周一晚上分別在微博和抖音發表文章和短片道歉，強調是片段不完整造成公眾極大誤解，但亦承認自身言論不當。與此同時，夏乾良發起「斷刀召集令」，即時起凡是國內購買的菜刀，包括張小泉品牌及指定同行品牌，若在過去5年內斷開，張小泉都可以按類似款式和相應價值換新刀。

網民隨即開罵，「誰會把斷刀收著啊，這波召集令簡直是莫名其妙」、「挨打要立正，有錯就道歉。這召集令甚麼鬼，感覺是在繼續羞辱消費者」。江蘇蘇州鮑先生則公開短片，指今年5月用張小泉斬骨刀斬雞脾時，木製刀柄與刀身之間的連接位斷開，刀身飛彈到一旁，幸無傷到任何人，「我就正常做個菜而已，(刀)買了有一年多一點吧……我看了一下(刀柄接位)裡面挺細的，我感覺剁刀的話做成這樣細的話，是不是太不結實」。

網民：不能拍蒜不能剁雞 張小泉的刀能幹嘛？

網民紛紛諷刺，「切法不對」、「雞：怪我太硬了」、「不能拍蒜，還不能剁雞腿，把我弄迷茫了，這個刀到底能幹嘛？」有網民就回應稱，「當然是買回家供著啊，又不是米其林廚師」。還有網民表示，「真的感覺太驚險了，這可是刀呀，這麼容易就斷了」、「這很明顯是質量問題」、「這樣質量的很容易死人的。封殺吧」、「拍蒜的是切片刀，這個是斬骨刀，雙雙陣亡，就差廚師刀和水果刀了」、「有沒有可能是不會用刀，用刀之前應該先去米其林培訓幾天」。