接見訪華馬克龍 習近平︰中法應踐行多邊主義 提四大方面工作

國家主席習近平周四在北京人民大會堂，接見來華進行國事訪問的法國總統馬克龍。中法雙方一致同意在面對當前變亂交織的國際形勢，應當高舉多邊主義旗幟，並做好包括增進政治互信等四大方面的工作。 馬克龍抵達時，禮兵列隊致敬。兩國元首登上檢閱台，軍樂團奏中法兩國國歌，天安門廣場鳴放禮炮21響。馬克龍在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，並觀看分列式。會談前，習近平和夫人彭麗媛在人民大會堂北大廳為馬克龍和夫人布麗吉特舉行歡迎儀式，當日中午並在人民大會堂金色大廳，為馬克龍夫婦舉行歡迎宴會。

雙方會晤後，習近平跟馬克龍進行了友好坦誠、富有成果的會談；雙方認同在目前國際形勢下，應堅持平等對話、開放合作，充分彰顯中法全面戰略伙伴關係的戰略價值和世界影響，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。 增進政治互信 務實合作 人文交流 完善全球治理 雙方同意做好四大方面工作，一是增進政治互信；無論外部環境如何變化，始終展現大國的獨立自主和戰略眼光，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。

二是拓展務實合作，鞏固航空、航天、核能等傳統領域合作，拓展綠色經濟、數字經濟、生物醫藥、人工智能等新興領域合作。推動雙邊經貿關係平衡發展，擴大雙向投資，為兩國企業提供公平、透明、非歧視、可預期的營商環境。 三是促進人文交流；在去年成功舉辦文化旅遊年的基礎上，深化文化、教育、科技、地方等領域交流合作，開展新一輪大熊貓保護合作。 四是推動改革完善全球治理；加強戰略溝通和協作，維護以聯合國為核心的國際體系，和以國際法為基礎的國際秩序，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。

俄烏戰事 習近平︰中方支持一切有利於和平的努力 習近平指，當今世界很不太平，國際政治紛爭和衝突多點爆發、複雜難解。兩國元首就烏克蘭危機交換意見。習近平稱，中方支持一切有利於和平的努力，將繼續以自己的方式為危機政治解決發揮建設性作用。中方支持歐洲國家發揮應有作用，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中法雙方亦將共同努力，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。中方將向巴勒斯坦提供1億美元援助，用於緩解加沙人道主義危機，支持加沙恢復與重建。

習近平強調，對外開放是中國的基本國策，中國開放的大門只會越開越大。「十五五」期間，中國將以全面深化改革推動高質量發展，深入實施擴大內需戰略，擴大市場準入和開放領域，還將引導產業鏈供應鏈合理有序跨境佈局。這將為中法務實合作和中法關係發展開闢更廣闊空間。 馬克龍︰願與中方加強協調 堅持多邊主義 馬克龍則稱，法中保持密切高層交往，始終相互信任、相互尊重。法方重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願持續深化法中全面戰略伙伴關係。法方樂見中國經濟蓬勃發展，堅持開放合作，為世界帶來更多機遇，願同中方促進相互投資，加強經貿、可再生能源等領域合作，促進友好文化交流。法方願與中方加強協調，共擔大國責任、堅持多邊主義，加強在應對氣候變化、保護生物多樣性、人工智能治理等領域合作，為促進世界和平與繁榮作出貢獻。