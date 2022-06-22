擅自「賦紅碼」擋維權村鎮銀行客戶 河南鄭州5官被處分

通報指，上述5人法治意識、規矩意識淡薄，違反《河南省新冠肺炎疫情防控健康碼管理辦法》及健康碼賦碼轉碼規則，擅自對不符合賦碼條件的人士賦紅碼，嚴重損害健康碼管理使用規定的嚴肅性，造成嚴重不良社會影響，是典型的亂作為，其中馮獻彬、張琳琳對事件分別負主要領導責任、重要領導責任，陳沖、楊耀環、趙勇負直接責任，應從嚴從重問責追責。根據黨紀處分條例及公職人員政務處分法，馮獻彬被撤銷黨內職務及政務撤職，張琳琳被黨內嚴重警告及政務降級，陳沖被政務記大過，楊耀環及趙勇政務記過。

據統計，共有1,317名涉事村鎮銀行客戶被賦紅碼，其中446人是進入鄭州掃場所碼時被賦紅碼，871人未在鄭州，但通過掃他人發送的鄭州場所碼而被賦紅碼。

涉事犯罪集團實際控制人傳已逃至美國

河南4家問題村鎮銀行分別為禹州新民生村鎮銀行、上蔡惠民村鎮銀行、柘城黃淮村鎮銀行、開封新東方村鎮銀行。河南許昌警方上周六通報，4家問題村鎮銀行，背後都由「河南新財富集團」實際操控，而該集團實際控制人是一名姓呂男子。通報指，呂男自2011年起就利用村鎮銀行進行一系列嚴重犯罪，又指已拘捕一批疑犯，但未表明被捕者是否包括呂男。

內地傳媒起底，呂男名為「吕奕」，一直透過旗下遍布全國的上百家公司，以入股、控股等方式控制多家城市商業銀行、農村商業銀行及村鎮銀行，再用相關股份抵押貸款套現，同時以高息吸引客戶網上開戶存款。內媒還指出，呂奕早已在農曆新年後逃至美國。

受害客戶抵鄭州即被「精準賦紅碼」

今年4月，涉事4家村鎮銀行突然關閉網上取款通道，大量外地客戶無法透過網上銀行提取存款，才揭開這宗非法吸金大案，據報近40萬戶的400億人民幣存款「憑空消失」。不少受害客戶盡失家財，5月曾到河南銀保監局示威，要求取回存款。官方當時保證，「只要存款是合法合規存入，均受法律保護」。到今個月，受害客戶見事件仍未有進展，遂約定本月13日再到鄭州「討說法」，未料甫抵埗就被「精準賦紅碼」，無法入住酒店、搭車、食飯等；有人在外地試掃鄭州場所碼的照片，也被賦紅碼。不過，非涉事銀行客戶的同行者和家人，掃碼後並無轉紅碼。