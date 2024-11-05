教女兒功課教極唔識　河南漢崩潰腦缺氧送院(有片)

不少人都曾經經歷被父母或長輩輔導做功課的苦況，但當自己已為人父母，要教子女做功課時，卻又難以抑制情緒。近日內地河南有一名父親教女兒做功課時，因為女兒就是學不會，氣得他情緒崩潰，當下手腳發抖、心慌胸悶，最終因大腦缺氧而被緊急送醫搶救，經診斷後發現，男子是因為生悶氣一事急火攻心導致腦缺氧。
綜合《煙台廣播電視台》、《百姓關注》等內地媒體報道，河南南陽一名男子於上月29日晚，因女兒監督女兒作業而突然發生事故。男子的妻子陳女士表示，丈夫平時就有監督女兒作業的習慣，女兒目前上小學一年級，當天丈夫在輔助女兒練習發音時，對方怎麼教都不會讀「ao、ou、iu」拼音，他多次輔助女兒練習發音仍舊沒有任何進展，於是自己獨自生悶氣，結果突然感覺心慌胸悶、手腳發抖送院，經診斷發現他急火攻心，導致腦部缺氧。妻子說：「我曾經勸他要放寬心，沒想到這次真的出大事了。」慶幸男子及時送院，接受簡單治療後已迅速恢復健康。
網民：中學時就心平氣和了 因為你也不會
事件曝光得引起大批內地網民熱議，紛紛留言：「這作業輔導不了啊，危險系數太高了」、「我也經歷過。血壓一下子幹到185去醫院搶救去了！」、「天啊，真是誰輔導誰崩潰啊」、「我堅決不給孩子輔導作業，我怕自己會猝死」，亦有網民說：「也就一到三年級能理直氣壯地熱氣抖。到了五六年級就冷靜下來了，因為題目難了。中學時就心平氣和了，因為你也不會。」
醫生不忘勸解家長們，指輔導作業務必要保持冷靜，切記「怒大傷身」，提醒各位家長別到最後孩子成績沒提高，還將自己寶貴的性命給搞沒了，這可就得不償失了。