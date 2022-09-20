教育部：內地連續多年成港澳學生境外升學首選

在北京，教育部今日開記者會，介紹中共十八大以來教育國際合作交流情況，指各類出國留學人士之中，超過八成完成學業後回國發展，又指10年來內地高等院校累計招收7.9萬名港澳台學生，而且在內地就讀的港澳台學生人數穩步增長，2021學年內地高校共有3.82萬名港澳台在校生，較2012年的2.53萬增長了51%，「內地已連續多年成為港澳學生赴港澳以外地區升學首選，越來越多台灣學生選擇到大陸就讀」。

香港教育局長蔡若蓮則在記者會上介紹，「在高等教育交流合作方面，香港與內地高等教育交流合作逐步形成優勢互補、協同發展的良好局面」。

蔡若蓮：香港7間大學在大灣區合作辦學

蔡若蓮表示，香港有多間大學在大灣區展開合作辦學，其中香港浸會大學與北京師範大學在珠海合辦聯合國際學院，香港中文大學與深圳大學合辦香港中文大學(深圳)；香港科技大學(廣州)已於今年9月正式開學；香港城市大學、香港都會大學、香港理工大學及香港大學，亦正積極推動合作辦學項目。此外，自2012/2013學年起，通過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」，鼓勵香港青年到內地升學，推動人才交流。

780間香港學校與內地學校締結逾2100對「姊妹學校」

蔡若蓮又提到，2004年至今，已有約780間香港學校與內地學校締結成超過2,100對「姊妹學校」，在學校、教師、學生及家長多個層面，進行互訪及多元化的活動；還有「學生內地交流計劃」每年提供10萬個交流名額，讓所有中小學生到內地不同省市交流，從多角度體驗國家在文化、經濟、教育、科學和科技等方面的發展，深化課堂所學，而學生參加人次由2012/2013學年的2萬多人次，逐步遞增至2018/2019學年的7萬多人次。

中國已與58個國家簽署學歷學位互認協議

另外，教育部指出，中國已與58個國家簽署了學歷學位互認協議，而近年中外合作辦學更為緩解疫情導致出國留學受阻發揮積極作用，累計錄取近1萬人。教育部還提到，中國與181個建交國普遍開展了教育合作與交流，並與159個國家和地區合作舉辦了孔子學院或孔子課堂，同時深入實施共建「一帶一路」教育行動，加強與共建國家教育領域互聯互通，建設了23個「魯班工坊」，啟動了海外中國學校建設試點。

