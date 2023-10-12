新疆千年喀什古城變網紅城市遊客創新高 13年前花70億人民幣重建古西域特色

喀什古城2100年歷史

喀什古城景區位於喀什市中心，總面積3.6平方公里，距今約2100年歷史，是世界上現存規模最大生土建築群之一，也是中國目前唯一保存最完整的典型古西域特色傳統歷史街區。作為古絲綢之路上商阜重鎮，喀什古城大街上，至今仍隨處可見販售花盆玉器、各式手工樂器，也少不了本地特色藥茶、饢餅、烤包子等傳統維族美食，不時轉角就能遇上「古麗」美麗的維族姑娘來場即興表演。

行走古城巷弄間，磨砂花磚、各式木雕花，風格獨特，每一扇窗、每一道門都散發濃濃民族風情，宛如一件件藝術品，處處可打卡，也讓「旅拍」成为時下遊客熱門之選。浙江的遊客蔣小姐向記者表示，看到小紅書上很多人發的美照，讓她心心念念一定要來體驗一下，「連妝髮服妝，帶一名攝影師隨行，2小時收費499元人民幣，不貴，可以接受」，攝影店「無業游民」老闆稱，旅拍價格全城統一訂價，遊客不用擔心「被宰」，在雙節期間，每天都有6、70人上門詢問，受限店內人力最多只能接30多組。