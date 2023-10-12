新疆千年喀什古城變網紅城市遊客創新高 13年前花70億人民幣重建古西域特色

「不到喀什，不算到過新疆」，今年中國中秋節十一「雙節」假期8天，喀什旅遊火爆，其中古城景區接待遊客創歷史新高達48.8萬人次。在十多年前，原是最大棚戶區，直到2010年全面開啟危舊房改造工程，讓這座古絲綢之路上「千年古城」搖身一變成熱門網紅城市。
喀什古城2100年歷史
喀什古城景區位於喀什市中心，總面積3.6平方公里，距今約2100年歷史，是世界上現存規模最大生土建築群之一，也是中國目前唯一保存最完整的典型古西域特色傳統歷史街區。作為古絲綢之路上商阜重鎮，喀什古城大街上，至今仍隨處可見販售花盆玉器、各式手工樂器，也少不了本地特色藥茶、饢餅、烤包子等傳統維族美食，不時轉角就能遇上「古麗」美麗的維族姑娘來場即興表演。
行走古城巷弄間，磨砂花磚、各式木雕花，風格獨特，每一扇窗、每一道門都散發濃濃民族風情，宛如一件件藝術品，處處可打卡，也讓「旅拍」成为時下遊客熱門之選。浙江的遊客蔣小姐向記者表示，看到小紅書上很多人發的美照，讓她心心念念一定要來體驗一下，「連妝髮服妝，帶一名攝影師隨行，2小時收費499元人民幣，不貴，可以接受」，攝影店「無業游民」老闆稱，旅拍價格全城統一訂價，遊客不用擔心「被宰」，在雙節期間，每天都有6、70人上門詢問，受限店內人力最多只能接30多組。
早在唐代，來自江南的茶葉就沿著絲綢之路進入喀什地區，飲茶現已成為當地飲食文化之一。走上「百年老茶館」二樓，沒有桌椅只有一圈「大通鋪」，客人們脫鞋盤腿而坐，聽著維吾爾族老爺爺的彈唱跳舞。老闆買買提克里木是第四代，「之前名氣沒這麼大，可能一天只有50到100位客人，自從環境改善，遊客也變多，都喜歡來這打卡，像前幾天國慶節，一天至少有1000人，收入上看1萬元人民幣」。
據悉，十多年前古城區還是喀什市最大棚戶區，四處是年久失修、亂搭亂建的土木危樓，當地人有段順口溜「污水靠蒸發，垃圾靠風刮，水管牆上掛，解手房頂爬」，正是昔日居民生活髒亂差的真實寫照。
喀什古城採取「一戶一設計」
到2010年喀什古城區全面開啟老城區危舊房改造綜合治理工程。採取「一戶一設計」和自拆統建結構主體、自拆自建以及修繕相結合的方式，既解決房屋抗震安全問題，又有效保護民族建築風貌，達到「修舊如舊」。截至2020年底，喀什古城改造工程累計投入資金超過70億元人民幣完成老城區28個片區4.9萬餘戶、507萬平方米危舊房改造。
喀什古城特色被最大限度保留下來，隨之帶動當地旅遊人潮，今年中秋十一假期（9月29日-10月6日），喀什地區共接待遊客180.01萬人次，相較疫情前的2019年同期增長89.78%；實現旅遊收入15.38億元人民幣，相較2019年同期增長62.07%。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章