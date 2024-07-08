新西蘭中國留學生乘巴士遇襲 疑犯落網(更新)

一名16歲中國留學生在新西蘭奧克蘭的巴士上，遭人用金屬棍襲擊，面部嚴重損傷。(網上圖片)

一名16歲中國留學生上月28日在新西蘭奧克蘭的巴士上，遭人用金屬棍襲擊，面部嚴重損傷。中國駐新西蘭使館代理首席館員葉素，約談新西蘭外交貿易部禮賓司負責人，就中國留學生遇襲案和中國遊客或遭警方不公正執法事件提出交涉。

中國駐新西蘭奧克蘭總領館今日表示，總領事陳世杰接到奧克蘭大區警方的來電，引述對方表示，已逮捕早前在巴士上涉嫌對中國留學生施襲的疑犯，將以「出於仇恨動機」的故意傷害罪，對他提出公訴。總領館對奧克蘭警方迅速處置和及時通報表示讚賞和感謝，希望當地警方盡快查明全部事實真相，依法嚴懲犯罪分子，還受害者公道。總領館將繼續密切關注案件審理進展，並願同當局保持密切溝通協調，全力保障領區中國公民生命財產安全，為他們在領區工作、生活、學習、旅行等提供良好環境。