新西蘭中國留學生乘巴士遇襲 疑犯落網(更新)

一名16歲中國留學生上月28日在新西蘭奧克蘭的巴士上，遭人用金屬棍襲擊，面部嚴重損傷。中國駐新西蘭使館代理首席館員葉素，約談新西蘭外交貿易部禮賓司負責人，就中國留學生遇襲案和中國遊客或遭警方不公正執法事件提出交涉。
中國駐新西蘭奧克蘭總領館今日表示，總領事陳世杰接到奧克蘭大區警方的來電，引述對方表示，已逮捕早前在巴士上涉嫌對中國留學生施襲的疑犯，將以「出於仇恨動機」的故意傷害罪，對他提出公訴。總領館對奧克蘭警方迅速處置和及時通報表示讚賞和感謝，希望當地警方盡快查明全部事實真相，依法嚴懲犯罪分子，還受害者公道。總領館將繼續密切關注案件審理進展，並願同當局保持密切溝通協調，全力保障領區中國公民生命財產安全，為他們在領區工作、生活、學習、旅行等提供良好環境。
葉素此前表示，中方高度重視維護中國公民生命財產安全和合法權益，對有關案件表示嚴重關切，強烈譴責疑犯的不法行為。中方敦促新方做好受傷中國公民醫療救治等工作，務必全力偵辦案件，盡快將罪犯繩之以法；對有關事件展開調查，還原事實真相；並採取一切必要措施，保護在新中國公民人身安全及合法權益。新方表示，對事件高度重視，已為受害者提供必要協助，警方正積極調查，並將及時向中國使領館通報有關進展。
女子金屬棍施襲
該名16歲中國留學生早前在奧克蘭搭巴士時，遭一名女子無緣無故帶有種族歧視言論辱罵，用金屬棍襲擊他的面部，打脫他三隻牙、兩隻牙被打斷。該男生表示他當時聽歌看手機，在新西蘭住了7年，首次因種族問題遇襲；又指巴士上有十多人，只有一名70多歲長者幫他隔開施襲女子。該女子年約40歲，施襲後在巴士靠站後落車離開。